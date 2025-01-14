В Озерске девушка пыталась через ГАИ зарегистрировать поддельные права

В Озерске (Челябинская область) местная жительница приобрела поддельное водительское удостоверение и попыталась добавить его в профиль «Госуслуг». После неудачной попытки она обратилась за помощью в ГАИ, где и установили факт подделки. Теперь несостоявшейся водитель ждет суда, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Заведомо зная, что водительское удостоверение поддельное, через портал Госуслуг на странице своего профиля в разделе „Документы“ девушка добавила информацию о водительском удостоверении, которая ввиду некорректных данных внесена не была. Девушка обратилась в ГУ ГИБДД УМВД России по Челябинской области с целью оказания помощи в корректировке данных, где установлено, что удостоверение с указанным серийным номером выдано жителю Свердловской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В ГАИ удостоверение изъяли, а в отношении девушки возбудили уголовное дело. Сейчас материалы направлены в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.
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