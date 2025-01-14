14 января 2025

В Озерске девушка пыталась через ГАИ зарегистрировать поддельные права

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Девушка пришла в ГАИ с поддельными правами Фото:

В Озерске (Челябинская область) местная жительница приобрела поддельное водительское удостоверение и попыталась добавить его в профиль «Госуслуг». После неудачной попытки она обратилась за помощью в ГАИ, где и установили факт подделки. Теперь несостоявшейся водитель ждет суда, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Заведомо зная, что водительское удостоверение поддельное, через портал Госуслуг на странице своего профиля в разделе „Документы“ девушка добавила информацию о водительском удостоверении, которая ввиду некорректных данных внесена не была. Девушка обратилась в ГУ ГИБДД УМВД России по Челябинской области с целью оказания помощи в корректировке данных, где установлено, что удостоверение с указанным серийным номером выдано жителю Свердловской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ГАИ удостоверение изъяли, а в отношении девушки возбудили уголовное дело. Сейчас материалы направлены в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

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В Озерске (Челябинская область) местная жительница приобрела поддельное водительское удостоверение и попыталась добавить его в профиль «Госуслуг». После неудачной попытки она обратилась за помощью в ГАИ, где и установили факт подделки. Теперь несостоявшейся водитель ждет суда, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Заведомо зная, что водительское удостоверение поддельное, через портал Госуслуг на странице своего профиля в разделе „Документы“ девушка добавила информацию о водительском удостоверении, которая ввиду некорректных данных внесена не была. Девушка обратилась в ГУ ГИБДД УМВД России по Челябинской области с целью оказания помощи в корректировке данных, где установлено, что удостоверение с указанным серийным номером выдано жителю Свердловской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ГАИ удостоверение изъяли, а в отношении девушки возбудили уголовное дело. Сейчас материалы направлены в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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