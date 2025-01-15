«Питтсбург» выступил с заявлением после ограбления дома хоккеиста Малкина

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Воры похитили ценные вещи из дома хоккеиста Евгения Малкина в США
Воры похитили ценные вещи из дома хоккеиста Евгения Малкина в США Фото:

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» сделал заявление и подтвердил факт ограбления дома российского хоккеиста команды Евгения Малкина. Об этом сообщила журналистка Дженнифер Боррассо. Клуб активно сотрудничает с местными властями и службой безопасности для расследования инцидента.

«Подробности ситуации не будут обнародованы, поскольку расследование продолжается. Мы тесно сотрудничаем с местными властями и службой безопасности команды. Малкин попросил уважать его частную жизнь в течение этого времени, и мы больше не будем давать комментариев по данному вопросу», — передает «Газета.ru» сообщение Боррассо.

Ограбление произошло, когда Малкин принимал участие в матче против команды «Оттава Сенаторз». Воры воспользовались отсутствием хоккеиста дома, выбив заднюю дверь и отключив сигнализацию и камеры. Среди похищенных ценностей были три чемпионских кольца Малкина, полученных в составе «Пингвинз», и другие ценности. Что известно об ограблении дома российского хоккеиста, где живет спортсмен и почему играет в американском клубе — в материале URA.RU.

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» сделал заявление и подтвердил факт ограбления дома российского хоккеиста команды Евгения Малкина. Об этом сообщила журналистка Дженнифер Боррассо. Клуб активно сотрудничает с местными властями и службой безопасности для расследования инцидента. «Подробности ситуации не будут обнародованы, поскольку расследование продолжается. Мы тесно сотрудничаем с местными властями и службой безопасности команды. Малкин попросил уважать его частную жизнь в течение этого времени, и мы больше не будем давать комментариев по данному вопросу», — передает «Газета.ru» сообщение Боррассо. Ограбление произошло, когда Малкин принимал участие в матче против команды «Оттава Сенаторз». Воры воспользовались отсутствием хоккеиста дома, выбив заднюю дверь и отключив сигнализацию и камеры. Среди похищенных ценностей были три чемпионских кольца Малкина, полученных в составе «Пингвинз», и другие ценности. Что известно об ограблении дома российского хоккеиста, где живет спортсмен и почему играет в американском клубе — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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