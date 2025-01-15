Дом российского хоккеиста Малкина ограбили в США: как патриот живет за границей

Из дома хоккеиста «Питтсбурга» Евгения Малкина, который трижды выигрывал Кубок Стэнли, были похищены чемпионские кольца и другие ценные предметы. Общая сумма убытков пока не установлена. По предварительной информации, преступление произошло 11 января во время матча команды «Питтсбург Пингвинз» против «Оттава Сенаторс». Что известно об ограблении дома Малкина, где живет хоккеист и почему играет в американском клубе — в материале URA.RU.
Ограбление дома
Недавно произошло ограбление дома хоккеиста команды «Питтсбург Пингвинз». Как сообщает CBS News, в субботу, 11 января, в дом Евгения Малкина, находящийся в Сьюикли-Хайтс, проникли злоумышленники. Похищены чемпионские кольца Кубка Стэнли, которые спортсмен завоевал в составе команды в 2009, 2016 и 2017 годах.
В дом Малкина взломщики проникли через заднюю дверь, в момент ограбления системы безопасности и видеонаблюдения были отключены. Из его сейфа были изъяты ценности. Полиция округа Аллегейни подтвердила факт расследования данного инцидента и призвала всех, кто может располагать какой-либо информацией, связаться с ними.
Малкин присоединился к списку известных спортсменов, чьи дома были ограблены. Ранее подобные инциденты произошли с игроками NFL Патриком Махоумсом и Трэвисом Келси, а также хоккеистом НХЛ Тайлером Сегином из «Даллас Старз».
ФБР недавно предупредило профессиональные спортивные лиги о росте организованных и изощренных ограблений, целями которых становятся выдающиеся спортсмены. Следствие полагает, что преступники специально выбирают звезд спорта в качестве своих целей.
Детство, юность, начало карьеры
Евгений Малкин родился 31 июля 1986 года в Магнитогорске Челябинской области. С возраста трех лет он начал кататься на коньках, а в 1994 году благодаря своим родителям был зачислен в детскую хоккейную школу «Металлург». Начальный этап занятий хоккеем давался Евгению с трудом, и он даже рассматривал возможность отказа от занятий спортом.
До 15 лет тренеры не наблюдали у Малкина выдающихся талантов или потенциала, что заставило его уделять тренировкам больше времени по сравнению с другими спортсменами. В возрасте 16 лет после нескольких неудач Малкин получил вызов в сборную юношей Уральского региона и показал впечатляющие результаты. Это открыло ему двери в основной состав «Металлурга» и юниорскую сборную России.
В 2004 году Малкин стал чемпионом мира среди юниоров в Минске в составе сборной России. За шесть игр нападающий записал на свой счет восемь (4+4) очков, став одним из лидеров по результативности в команде. Год спустя, в 2005-м, он помог сборной России завоевать серебро на мировом чемпионате среди молодежных команд, набрав десять (3+7) очков за шесть матчей.
ХК «Металлург»
В сентябре 2003 года Евгений Малкин начал свою карьеру во взрослом хоккее, дебютировав в матче за «Металлург», в котором его команда одержала победу над «Локомотивом» со счетом 7:2. В октябре того же года он заработал свое первое очко в поединке против московского «Динамо». Свою первую шайбу Малкин забросил 12 декабря 2003 года в ворота «Локомотива».
По завершении первого сезона Малкин был удостоен звания лучшего новичка сезона 2003/04. В сезоне 2005/06 нападающий был награжден премией «Золотой шлем» и занял второе место в списке лучших бомбардиров КХЛ, уступив лишь Алексею Морозову.
ХК «Питтсбург»
В возрасте 18 лет Малкин привлек внимание клубов из-за океана. На драфте НХЛ в 2004 году он был выбран на втором месте среди европейских игроков после Александра Овечкина. Малкин явно выразил желание играть в Североамериканской лиге.
В августе 2006 года во время межсезонного турнира Кубок Тампере Малкин уехал из «Металлурга» в «Питтсбург». Руководство магнитогорского клуба резко осудило его решение, указав на наличие действующего контракта с российской командой. Хоккеист утверждал, что подписывал контракт под давлением.
Малкин 14 августа 2006 года направил в «Металлург» заявление об увольнении, которое в клубе заявили как подделку. После серии судебных разбирательств федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск «Металлурга», который стремился запретить Малкину играть за «Пингвинз».
В сентябре 2006 года «Питтсбург» официально объявил о подписании контракта с Малкиным. Дебютный матч за «Пингвинз» хоккеист провел 19 октября против «Нью-Джерси» (1:2), где забросил свою первую шайбу в НХЛ в ворота Мартина Бродера.
Вплоть до 2022 года Евгений Маркин играл в составе «Питтсбурга». В июле того же года он заключил новое соглашение с хоккейным клубом «Питтсбург Пингвинз» сроком на четыре года общей стоимостью 24,4 миллиона долларов.
Личная жизнь
С ноября 2015 года Евгений Малкин состоит в браке с телеведущей и журналисткой Анной Кастеровой. У пары есть сын Никита, который появился на свет в 2016 году. Время, свободное от работы, семья предпочитает проводить в путешествиях, а также занимаясь футболом, хоккеем, игрой в нарды и рыбалкой.
В 2008 году Малкины стали владельцами особняка в Сеуикли, расположенном рядом с Питтсбургом и неподалеку от реки Огайо. Оценочная стоимость дома составляет 1,5 миллиона долларов.
Мнение об отстранении сборной РФ по хоккею
В 2024 году Малкин заявил, что отстранение россиян плохо сказывается на молодых хоккеистах. Он выразил надежду на то, что это будет последний год «бана» сборной России.
"Надеюсь, это последний год бана, и все вернется к нормальной жизни. Посмотрите на ЧМ по футболу, это круто, а насколько крут матч Канады и России?" — заявил Малкин.
Отношение к Путину
В 2019 году форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился своими взглядами на политику. Он также выразил поддержку внешней политике президента Путина.
"Я считаю, что Путин верно ведет внешнюю политику. Да, идет вооружение, но это правильно. Мы должны защищать свой дом. Мы должны обороняться, если возникнет какая-то угроза", — подчеркнул Малкин.
Хоккеист критически отозвался о мнениях, что России следует стремиться к дружбе со всем миром, включая Запад и США. По его словам, друзей на международной арене не бывает. Малкин также подчеркнул важность налаживания верных политических и доверительных отношений с союзниками.
Американское гражданство
Евгений Малкин в 2019 году подтвердил, что он обладает гражданством США. В России данное заявление хоккеиста вызвало широкий общественный резонанс. Малкин, известный своей поддержкой президента РФ Владимира Путина и критическими высказываниями в адрес оппонентов российского правительства, по сути отменил все свои предыдущие политические позиции, официально приняв гражданство США и проговорив текст присяги, отмечали в прессе.
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