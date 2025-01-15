SHOT: уничтожен пункт управления, откуда ВСУ массово атаковали РФ беспилотниками

Российские военные уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками, с которого накануне осуществлялась массированная атака дронов по территории России, сообщают telegram-каналы. По их данным, благодаря оперативной работе разведки были переданы точные координаты, что позволило поразить цель ракетой «Изделие 305».
«Уничтожен пункт управления БПЛА, откуда накануне массово запускались дроны по территории РФ... Разведка оперативно передала координаты и точка была поражена ракетой „Изделие 305“», — пишет telegram-канал Shot.
Операционный мониторинг подтвердил уничтожение пусковой установки, личного состава ВСУ и оставшихся беспилотников-камикадзе. Удачный удар был нанесен после того, как местоположение пункта управления было быстро определено в поселке Двуречное в Харьковской области.
После атаки на Россию беспилотниками ВСУ, среди которых использовались ракеты-дроны «Паляниця» и реактивные беспилотники «Бобер», были обнаружены неразорвавшиеся кумулятивные бомбы КЗ-6 весом около пяти килограммов. Эти бомбы найдены в двух регионах, предполагается, что в других атаках использовались беспилотники типа PD-2 и UJ-22.
Во вторник, 14 января, ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Татарстан. Среди атакованных городов — Казань, Альметьевск. В Нижнекамске были усилены меры безопасности на промышленных предприятиях, также был временно закрыт аэропорт. Подробнее об атаке ВСУ — в материале URA.RU.
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