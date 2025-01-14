Три города в Татарстане атакованы беспилотниками ВСУ: ситуация на данный час

Во вторник, 14 января, ВСУ предприняли попытку массированной атаки беспилотниками на Республику Татарстан. Среди атакованных городов — Казань, Альметьевск. В Нижнекамске усилены меры безопасности на промышленных предприятиях, также временно закрыт аэропорт. В Альметьевске из-за угрозы атаки БПЛА была проведена частичная эвакуация в некоторых школах. Что известно об атаке ВСУ к этому часу — в материале URA.RU.
Альметьевск
Над Альметьевском сбили два БПЛА
Жители Альметьевска заметили украинские беспилотные аппараты возле нефтеперекачивающей станции. Один из дронов был сбит огнем из стрелкового оружия, а второй уничтожен расчетом противовоздушной обороны.
Экстренные службы Альметьевска приведены в готовность
Администрация Альметьевска настоятельно рекомендовала местным жителям принять необходимые меры предосторожности в свете потенциальной угрозы от БПЛА. Горожанам предлагается оставаться в подземных укрытиях и избегать нахождения рядом с окнами.
Для гарантии безопасности жителей в промышленной зоне Альметьевска проводятся усиленные антитеррористические операции. Экстренные и оперативные службы города находятся в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные инциденты.
Эвакуация школ и детсадов
В связи с мерами обеспечения безопасности была осуществлена частичная эвакуация учащихся в ряде учебных заведений Альметьевска. В период возможной угрозы учеников переместили в защищенные подвальные помещения. В школах № 24, № 25, Инженерном лицее, Адымнарской школе, Гимназии № 1, Лицее № 2 и Калейкинской школе занятия продолжались в обычном режиме, однако родителям было предоставлено право забрать детей по собственному желанию. Все остальные образовательные учреждения работают в стандартном режиме, сообщили в telegram-канале администрации города. Также в других telegram-каналах отмечается, что родители забирают детей из детских садов.
Открыли подвалы
Всем управляющим организациям Альметьевска дана инструкция открыть доступ во все жилые здания и подвальные помещения, которые могут использоваться в качестве убежищ. Предпринимаются все меры для обеспечения вашей безопасности, отметили в администрации.
Казань
На кустовой базе все еще горит топливо после атаки БПЛА
На кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ» в Казани продолжается процесс сгорания топлива. Событие началось ранним утром после атаки беспилотника, в результате которой вспыхнула газовая цистерна. На данный момент подъезды к базе, где хранится сжиженный газ, перекрыты. Экстренные службы активно работают на месте, и ситуация находится под полным контролем.
Сбои в работе GPS
Жители Казани столкнулись с массовыми нарушениями в функционировании систем GPS. Пользователи сообщают, что вместо актуального местоположения, карты указывают их пребывание в районе Верхнего Услона или на территории Волги.
Атака ВСУ на авиастроительный завод
В Казани украинский дрон попытался атаковать авиационный завод. Беспилотник был уничтожен силами ПВО. После инцидента жители пригородной зоны Казани заявили, что слышали взрывы в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Сирень».
Восстановили испытания на Порохового заводе
Ежедневно на территории Порохового завода проходят испытательные работы. Сегодня в связи с атакой беспилотниками они были временно прекращены. Сейчас испытания уже возобновлены, планируется проведение 47 выстрелов, сообщили в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов Казани.
Нижнекамск
Временное закрытие аэропорта
В аэропорту Нижнекамска были введены временные ограничения на обслуживание воздушных судов. Об этом проинформировал представитель Росавиации, Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска», — отметил он в своем telegram-канале.
Усилены меры безопасности на промышленных предприятиях
В Нижнекамске усилены меры безопасности на промышленных предприятиях. По информации от мэрии города, проводится мониторинг воздушного пространства. Предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала. Работники промышленных объектов строго придерживаются инструкций службы безопасности.
Эвакуация сотрудников на предприятии «Танеко»
Сотрудники нижнекамского предприятия «Танеко» были эвакуированы. По информации telegram-канала Shot, на территории предприятия прозвучали сигналы тревоги, после чего была начата процедура эвакуации персонала. «Танеко», входящее в состав группы «Татнефть», известно своей ориентацией на социальную ответственность и придерживанием стандартов безопасного производства.
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