ВС РФ нанесли удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины

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Россия ударила по украинским объектам газо-энергетики
Россия ударила по украинским объектам газо-энергетики Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утром 15 января российские силы осуществили удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Атака была направлена на объекты, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны, сообщили в Минобороны России.

«... Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар ... по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в российском ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства.

Цель удара была достигнута. Все запланированные к поражению объекты были успешно уничтожены, добавили в Минобороны. Остальные подробности об операции пока не раскрываются.

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Утром 15 января российские силы осуществили удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Атака была направлена на объекты, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны, сообщили в Минобороны России. «... Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар ... по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в российском ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства. Цель удара была достигнута. Все запланированные к поражению объекты были успешно уничтожены, добавили в Минобороны. Остальные подробности об операции пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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