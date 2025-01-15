ВС РФ нанесли удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины

Утром 15 января российские силы осуществили удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Атака была направлена на объекты, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны, сообщили в Минобороны России.
«... Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар ... по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в российском ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства.
Цель удара была достигнута. Все запланированные к поражению объекты были успешно уничтожены, добавили в Минобороны. Остальные подробности об операции пока не раскрываются.
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