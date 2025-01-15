Челябинец незаконно добыл золота в Башкирии на 14 млн рублей

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Экскурсия по Геологическому музею. Екатеринбург, золото, золотой самородок, геологический музей
Общая стоимость добытого золота превысила 14 млн рублей (фото из архива) Фото:

Житель поселка Ленинск (Челябинская область) организовал в Башкирии незаконную добычу золота. Он добыл драгоценных металлов на сумму более 14 млн рублей.

«Мужчина использовал промышленные машины и оборудование для незаконной добычи драгоценного металла — золота на участках местности в Учалинском районе республики и в Челябинской области», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ республики. Сейчас он задержан.

Дома у челябинца нашли самородки массой 1666 граммов. Их общая стоимость превысила 14 млн рублей.

В настоящее время золотодобытчик задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере).

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Житель поселка Ленинск (Челябинская область) организовал в Башкирии незаконную добычу золота. Он добыл драгоценных металлов на сумму более 14 млн рублей. «Мужчина использовал промышленные машины и оборудование для незаконной добычи драгоценного металла — золота на участках местности в Учалинском районе республики и в Челябинской области», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ республики. Сейчас он задержан. Дома у челябинца нашли самородки массой 1666 граммов. Их общая стоимость превысила 14 млн рублей. В настоящее время золотодобытчик задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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