Челябинец незаконно добыл золота в Башкирии на 14 млн рублей

Житель поселка Ленинск (Челябинская область) организовал в Башкирии незаконную добычу золота. Он добыл драгоценных металлов на сумму более 14 млн рублей.
«Мужчина использовал промышленные машины и оборудование для незаконной добычи драгоценного металла — золота на участках местности в Учалинском районе республики и в Челябинской области», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ республики. Сейчас он задержан.
Дома у челябинца нашли самородки массой 1666 граммов. Их общая стоимость превысила 14 млн рублей.
В настоящее время золотодобытчик задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере).
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