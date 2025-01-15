Из украинского плена в Россию вернулись 25 военных. По дороге домой они позвонили своим близким и рассказали об условиях содержания в плену. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию», — написала Москалькова в своем telegram-канале, приложив видео того, как российские бойцы звонят семьям. Один из них сказал матери в трубку: «Мама, привет, я живой».
Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны РФ и всех, кто принял участие в организации обмена военнопленными. Она отметила, что совместно с украинским омбудсменом лично пообщалась с пленными и из России, и из Украины. Бойцы рассказали ей об условиях содержания в плену и о полученной медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «25 на 25». Сейчас российские солдаты находятся на территории республики Белоруссия, они получают медицинскую и психологическую помощь.
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