«Мама, привет, я живой»: освобожденные российские военные позвонили близким. Видео

Москалькова: 25 освобожденных военных РФ позвонили своим близким
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Татьяна Москалькова пообщалась с вернувшимися из плена российскими бойцами
Татьяна Москалькова пообщалась с вернувшимися из плена российскими бойцами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из украинского плена в Россию вернулись 25 военных. По дороге домой они позвонили своим близким и рассказали об условиях содержания в плену. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. 

«25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию», — написала Москалькова в своем telegram-канале, приложив видео того, как российские бойцы звонят семьям. Один из них сказал матери в трубку: «Мама, привет, я живой».

Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны РФ и всех, кто принял участие в организации обмена военнопленными. Она отметила, что совместно с украинским омбудсменом лично пообщалась с пленными и из России, и из Украины. Бойцы рассказали ей об условиях содержания в плену и о полученной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «25 на 25». Сейчас российские солдаты находятся на территории республики Белоруссия, они получают медицинскую и психологическую помощь.

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Из украинского плена в Россию вернулись 25 военных. По дороге домой они позвонили своим близким и рассказали об условиях содержания в плену. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.  «25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию», — написала Москалькова в своем telegram-канале, приложив видео того, как российские бойцы звонят семьям. Один из них сказал матери в трубку: «Мама, привет, я живой». Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны РФ и всех, кто принял участие в организации обмена военнопленными. Она отметила, что совместно с украинским омбудсменом лично пообщалась с пленными и из России, и из Украины. Бойцы рассказали ей об условиях содержания в плену и о полученной медицинской помощи. Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «25 на 25». Сейчас российские солдаты находятся на территории республики Белоруссия, они получают медицинскую и психологическую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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