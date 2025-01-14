В ХМАО пенсионерам навязывали дорогой массажер под прикрытием бесплатной проверки зрения

В Когалыме пенсионерам пытались всучить вибромассажер за 200 тысяч, прикрываясь бесплатной проверкой зрения. Жертвой развода стала югорчанка, больная раком. Вернуть деньги и добиться компенсации через суд ей помог Роспотребнадзор ХМАО.
«Пенсионерам предлагали „бесплатную“ проверку зрения, а на деле навязывали массажные накидки по цене 219 000 рублей. При этом информацию о противопоказаниях и реальной стоимости товара скрывали. Потребитель, страдающий онкологическим заболеванием, не был проинформирован о противопоказаниях», — рассказали инспекторы в telegram-канале окружного Роспотребнадзора.
Чтобы защитить права потребительницы, надзорное ведомство направило иск в суд. «Информация о товаре должна быть предоставлена в полностью и достоверно», — признали в суде. Югорчанке выплатят 324 тысячи рублей, сумма включает неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.
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