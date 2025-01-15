Главный краевой прокурор Павел Бухтояров выслушает жалобы пермяков

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Павел Бухтояров проведет личные приемы граждан
Павел Бухтояров проведет личные приемы граждан Фото:

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров проведет личные приемы граждан в трех муниципалитетах региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Павел Бухтояров посетит Карагайский, Сивинский и Верещагинский районы 16 января. Он пообщается с местными жителями в местных отделениях прокуратуры», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что личный прием проводится только по предварительной записи, которая осуществляется по телефону. Номера для записи на прием: 8 (34 297) 3-19-48 (с. Карагай), 8 (34 277) 2-14-38 (с. Сива), 8 (34 254) 3-40-84 (г. Верещагино).

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Прокурор Пермского края Павел Бухтояров проведет личные приемы граждан в трех муниципалитетах региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Павел Бухтояров посетит Карагайский, Сивинский и Верещагинский районы 16 января. Он пообщается с местными жителями в местных отделениях прокуратуры», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что личный прием проводится только по предварительной записи, которая осуществляется по телефону. Номера для записи на прием: 8 (34 297) 3-19-48 (с. Карагай), 8 (34 277) 2-14-38 (с. Сива), 8 (34 254) 3-40-84 (г. Верещагино).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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