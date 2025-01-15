Депутат Рады заявила, что ВСУ сдают позиции под Покровском

Под Покровском украинская армия без боя сдала свои позиции из-за активного наступления ВС РФ. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
«Построенные ОВА фортификации, которые никто не использовал: ни одной гильзы, необжитые, просто сдали без боя российской армии», — написала Безуглая в telegram-канале. Она добавила, что недавно сама ездила на линию фронта, где видела, как ВСУ оставили километры своих позиций.
Командование армии Украины отправляет бойцов на передовую без фактического прикрытия, также не готовится второй эшелон обороны. При этом им запрещают планировать отходы, заявила депутат Рады.
Ранее в Минобороны сообщили, что армия России продвинулась на покровском направлении, освободив Песчаное в ДНР. Отмечается, что ВС РФ осталось освободить два населенных пункта, чтобы с юго-западной стороны подойти к Покровску.
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