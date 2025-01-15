Свердловский облсуд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, устроившему смертельную аварию в 2019-м в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в инстанции.
«Осенью 2024 года адвокат осужденного подал в Ленинский районный суд Нижнего Тагила ходатайство об условно-досрочном освобождении Владимира Васильева. Суд в УДО отказал. Апелляционная жалоба, поданная в Свердловский областной суд, так же осталась без удовлетворения.», — сообщили в суде.
ДТП произошло 4 августа 2019 года возле торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев влетел в стоявшие на перекрестке авто. Погибли два человека. По словам очевидцев, водитель был пьян. Но медосвидетельствование этого не показало. Обвинение считало, что анализы за фигуранта сдал его отец — полковник Росгвардии.
Васильев уже несколько раз пытался выйти по УДО. В марте 2024-го суд в Чувашии отпустил его, но затем решение отменили. Все об этой истории — в сюжете URA.RU.
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