15 января 2025

Сыну полковника Росгвардии Васильеву, сбившему насмерть людей, отказали в УДО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление ареста по Васильеву. Екатеринбург, васильев владимир
Владимир Васильев уже несколько раз пытался выйти на свободу Фото:
новость из сюжета
Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Свердловский облсуд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, устроившему смертельную аварию в 2019-м в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в инстанции.

«Осенью 2024 года адвокат осужденного подал в Ленинский районный суд Нижнего Тагила ходатайство об условно-досрочном освобождении Владимира Васильева. Суд в УДО отказал. Апелляционная жалоба, поданная в Свердловский областной суд, так же осталась без удовлетворения.», — сообщили в суде.

ДТП произошло 4 августа 2019 года возле торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев влетел в стоявшие на перекрестке авто. Погибли два человека. По словам очевидцев, водитель был пьян. Но медосвидетельствование этого не показало. Обвинение считало, что анализы за фигуранта сдал его отец — полковник Росгвардии.

Васильев уже несколько раз пытался выйти по УДО. В марте 2024-го суд в Чувашии отпустил его, но затем решение отменили. Все об этой истории — в сюжете URA.RU.

Осужденный за смертельную езду продолжает рваться на свободу
Осужденный за смертельную езду продолжает рваться на свободу
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Свердловский облсуд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, устроившему смертельную аварию в 2019-м в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в инстанции. «Осенью 2024 года адвокат осужденного подал в Ленинский районный суд Нижнего Тагила ходатайство об условно-досрочном освобождении Владимира Васильева. Суд в УДО отказал. Апелляционная жалоба, поданная в Свердловский областной суд, так же осталась без удовлетворения.», — сообщили в суде. ДТП произошло 4 августа 2019 года возле торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев влетел в стоявшие на перекрестке авто. Погибли два человека. По словам очевидцев, водитель был пьян. Но медосвидетельствование этого не показало. Обвинение считало, что анализы за фигуранта сдал его отец — полковник Росгвардии. Васильев уже несколько раз пытался выйти по УДО. В марте 2024-го суд в Чувашии отпустил его, но затем решение отменили. Все об этой истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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