Bloomberg: Путин поставит Трампу три условия на грядущих переговорах по СВО

Президент России Владимир Путин поставит избранному главе США Дональду Трампу три условия на возможных в будущем переговорах по СВО. Об этом сообщает Bloomberg.
«Россия потребует от Украины резко сократить военные связи с альянсом НАТО и стать нейтральным государством с ограниченной армией на переговорах с новым президентом США Трампом. Путин, все больше убеждаясь в своем преимуществе на поле боя, полон решимости добиться своей цели — не допустить вступление Киева в Организацию Североатлантического договора», — сообщает осведомленный источник агентства Bloomberg.
По информации издания, еще одна позиция Кремля заключается в том, что, хотя отдельные члены НАТО могут продолжать поставлять оружие на Украину в рамках существующих соглашений, но оно не должно использоваться против России или для захвата территорий, заявил один из источников, якобы знакомых с подготовкой Москвы к возможным переговорам. Также условия России включают сохранение фактического контроля над почти 20% территории Украины, заключает Bloomberg.
Трамп ранее заявил, что планирует как можно скорее провести встречу с Путиным. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что никаких деталей по организации встречи политиков пока нет, пишет телеканал 360.
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