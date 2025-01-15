15 января 2025

Bloomberg: Путин поставит Трампу три условия на грядущих переговорах по СВО

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По данным западных СМИ, Путин укрепил свои переговорные позиции
По данным западных СМИ, Путин укрепил свои переговорные позиции Фото:

Президент России Владимир Путин поставит избранному главе США Дональду Трампу три условия на возможных в будущем переговорах по СВО. Об этом сообщает Bloomberg.  

«Россия потребует от Украины резко сократить военные связи с альянсом НАТО и стать нейтральным государством с ограниченной армией на переговорах с новым президентом США Трампом. Путин, все больше убеждаясь в своем преимуществе на поле боя, полон решимости добиться своей цели — не допустить вступление Киева в Организацию Североатлантического договора», — сообщает осведомленный источник агентства Bloomberg.

По информации издания, еще одна позиция Кремля заключается в том, что, хотя отдельные члены НАТО могут продолжать поставлять оружие на Украину в рамках существующих соглашений, но оно не должно использоваться против России или для захвата территорий, заявил один из источников, якобы знакомых с подготовкой Москвы к возможным переговорам. Также условия России включают сохранение фактического контроля над почти 20% территории Украины, заключает Bloomberg.

Трамп ранее заявил, что планирует как можно скорее провести встречу с Путиным. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что никаких деталей по организации встречи политиков пока нет, пишет телеканал 360

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Президент России Владимир Путин поставит избранному главе США Дональду Трампу три условия на возможных в будущем переговорах по СВО. Об этом сообщает Bloomberg.   «Россия потребует от Украины резко сократить военные связи с альянсом НАТО и стать нейтральным государством с ограниченной армией на переговорах с новым президентом США Трампом. Путин, все больше убеждаясь в своем преимуществе на поле боя, полон решимости добиться своей цели — не допустить вступление Киева в Организацию Североатлантического договора», — сообщает осведомленный источник агентства Bloomberg. По информации издания, еще одна позиция Кремля заключается в том, что, хотя отдельные члены НАТО могут продолжать поставлять оружие на Украину в рамках существующих соглашений, но оно не должно использоваться против России или для захвата территорий, заявил один из источников, якобы знакомых с подготовкой Москвы к возможным переговорам. Также условия России включают сохранение фактического контроля над почти 20% территории Украины, заключает Bloomberg. Трамп ранее заявил, что планирует как можно скорее провести встречу с Путиным. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что никаких деталей по организации встречи политиков пока нет, пишет телеканал 360. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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