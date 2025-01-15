Офицер ВС РФ сядет на три года за то, что сбил вертолет России вместо БПЛА: подробности дела

Офицера ПВО впервые в России осудили за халатность. Он сбил военный вертолет Ми-8 , который принял за вражеский дрон в Крыму. Суд приговорил военного к трем годам в колонии-поселении, а иск Минобороны о взыскании почти 200 миллионов рублей за сбитую технику был отклонен. Подробности дела — в материале URA.RU.
Приговор за халатность при использовании ПВО
Офицер ПВО Игорь Пашков был осужден за халатность, которая привела к сбитию российского военного вертолета Ми-8 вместо вражеского дрона над Крымом. Ошибка произошла во время отражения предполагаемой атаки ВСУ на Крым, пишет «Коммерсант».
Пашкову, который служил старшим помощником оперативного дежурного командного пункта ПВО, приговорили к трем годам в колонии-поселении. Суд, однако, отказал Минобороны в возмещении стоимости вертолета, оцененного почти в 200 млн рублей.
Что произошло в тот день
18 октября 2023 года, когда Пашков нес боевое дежурство, ему доложили об обнаружении низколетящей малоскоростной цели. Однако из-за ошибки в цифре позывного начальник боевого расчета истолковал сообщение неверно, что привело к решению об уничтожении цели.
Начальник расчета чуть позже уточнил, что целью является вертолет, летевший с включенными огнями, но было уже поздно. Пашков допсообщениям не поверил, а проверка показала, что по месту обнаружения цели «своих самолетов нет».
В результате цель была уничтожена. Через пару минут выяснилось, что ПВО отработала по своим — сбитый Ми-8МТВ-5–1 рухнул в Черное море, что привело к гибели трех членов экипажа.
Уголовное дело и выплаты потерпевшим
После инцидента было возбуждено уголовное дело, а в мае следующего года Пашков явился с повинной. Следствие установило, что из-за небрежного отношения к службе офицер не провел должную идентификацию воздушного судна, что привело к его ошибочному уничтожению.
На суде Пашков полностью признал свою вину, однако отказался от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции. В итоге, помимо лишения свободы, суд постановил взыскать с него 5 млн рублей в пользу Минобороны. Двум вдовам погибших летчиков было назначено по 1 млн рублей компенсации морального вреда.
Почему приговор оказался относительно мягок
В Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону) приговор обжаловали все стороны, включая Минобороны. Представитель потерпевших хотел более сурового наказания.
В ходе рассмотрения апелляции, однако, было подтверждено, что суд первой инстанции правомерно учел смягчающие обстоятельства в деле Пашкова. К таковым отнесли:
- Признание вины осужденным.
- Его искреннее раскаяние.
- Отсутствие предыдущих привлечений к уголовной ответственности.
- Наличие иждивенца-сына с инвалидностью.
- Положительные отзывы о личности.
- Государственная награда и статус ветерана боевых действий.
Также важным фактором стало принесение извинений потерпевшим и другие действия, направленные на возмещение ущерба. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для ужесточения приговора, как и для увеличения санкций в отношении военнослужащего, посчитав, что они соответствуют принципам разумности и справедливости. Срок заключения Пашкову был сокращен до двух лет и десяти месяцев, учитывая его вклад в раскрытие всех обстоятельств трагического инцидента в небе над Крымом.
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