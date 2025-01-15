15 января 2025

«Страна.ua»: трассу на границе Украины и Белоруссии завалили валунами

© Служба новостей «URA.RU»
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Валуны и ежи появились на дороге у границы Белоруссии и Украины
Валуны и ежи появились на дороге у границы Белоруссии и Украины Фото:

На границе между Украиной и Белоруссией появились новые препятствия в виде валунов и других ограждений. Трасса, соединяющая две страны, теперь заблокирована камнями и колючей проволокой, сообщает издание «Страна.ua». 

«Трасса через границу завалена огромными валунами. Через лес тянется колючая проволока», — пишет издание «Страна.ua» в своем telegram-канале. Это усложняет перемещения между странами.

Дополнительно на границе расположены противотанковые ежи, строительный мусор и другие элементы, которые могут служить барьерами. Дорога в обе стороны заблокирована.

Ранее сообщалось, что на границу с Украиной выдвинулись спецотряды из Белоруссии. Они обеспечивали прикрытие, военную безопасность, предотвращали теракты и оказывали помощь местным РУВД, сообщает телеканал «Царьград».

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На границе между Украиной и Белоруссией появились новые препятствия в виде валунов и других ограждений. Трасса, соединяющая две страны, теперь заблокирована камнями и колючей проволокой, сообщает издание «Страна.ua».  «Трасса через границу завалена огромными валунами. Через лес тянется колючая проволока», — пишет издание «Страна.ua» в своем telegram-канале. Это усложняет перемещения между странами. Дополнительно на границе расположены противотанковые ежи, строительный мусор и другие элементы, которые могут служить барьерами. Дорога в обе стороны заблокирована. Ранее сообщалось, что на границу с Украиной выдвинулись спецотряды из Белоруссии. Они обеспечивали прикрытие, военную безопасность, предотвращали теракты и оказывали помощь местным РУВД, сообщает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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