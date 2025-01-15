15 января 2025

Мобильный интернет на трассе Курган — Тюмень стал более качественным

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе Курган — Тюмень улучшили сеть LTE
На трассе Курган — Тюмень улучшили сеть LTE Фото:

Для тысяч автомобилистов улучшили мобильный интернет LTE и голосовую связь на трассе Курган — Тюмень. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «МТС».

«Расширили покрытие сети LTE на автотрассе, соединяющей Курган и Тюмень. Благодаря включению на базовых станциях „дальнобойного“ диапазона LTE900 с высокой проникающей способностью радиосигнала тысячи автомобилистов смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом в пути», — сообщили в пресс-службе компании. 

Дополнительное телеком-оборудование установлено вдоль трассы Курган — Тюмень в Белозерском округе вблизи сел Редькино, Белозерское и Березово. Также интернет улучшили в Исетском и Тюменском районах на участках около сел Червишево, Шорохово, Статичное, Леваши, а также вдоль дороги на территории санатория «Сибирь». 

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Для тысяч автомобилистов улучшили мобильный интернет LTE и голосовую связь на трассе Курган — Тюмень. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «МТС». «Расширили покрытие сети LTE на автотрассе, соединяющей Курган и Тюмень. Благодаря включению на базовых станциях „дальнобойного“ диапазона LTE900 с высокой проникающей способностью радиосигнала тысячи автомобилистов смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом в пути», — сообщили в пресс-службе компании.  Дополнительное телеком-оборудование установлено вдоль трассы Курган — Тюмень в Белозерском округе вблизи сел Редькино, Белозерское и Березово. Также интернет улучшили в Исетском и Тюменском районах на участках около сел Червишево, Шорохово, Статичное, Леваши, а также вдоль дороги на территории санатория «Сибирь». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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