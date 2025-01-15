Мобильный интернет на трассе Курган — Тюмень стал более качественным

Для тысяч автомобилистов улучшили мобильный интернет LTE и голосовую связь на трассе Курган — Тюмень. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «МТС».
«Расширили покрытие сети LTE на автотрассе, соединяющей Курган и Тюмень. Благодаря включению на базовых станциях „дальнобойного“ диапазона LTE900 с высокой проникающей способностью радиосигнала тысячи автомобилистов смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом в пути», — сообщили в пресс-службе компании.
Дополнительное телеком-оборудование установлено вдоль трассы Курган — Тюмень в Белозерском округе вблизи сел Редькино, Белозерское и Березово. Также интернет улучшили в Исетском и Тюменском районах на участках около сел Червишево, Шорохово, Статичное, Леваши, а также вдоль дороги на территории санатория «Сибирь».
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