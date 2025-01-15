15 января 2025

Отец парня, который сбросил подругу с балкона в Пермском крае, умер

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб на пожаре
Мужчина погиб на пожаре Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае подросток вытолкнул с балкона подругу и совершил самоубийство

Отец подростка из Гамово (Пермский край), который 16 декабря 2024 года столкнул с балкона подругу и совершил суицид, погиб после похорон сына. Об этом сообщила сестра мужчины.

«21 декабря в Гамово прошли похороны умершего подростка, а в ночь с 22 на 23 декабря при тушении пожара в селе Култаево нашли тело его отца», — передает слова сестры perm.aif.ru. Уточняется, что в Култаево сгорела пилорама, на которой работал мужчина. Жил он там же в подсобке.

Ранее URA.RU рассказало, что подросток избил подругу сковородкой и скинул с балкона. Потом он совершил суицид, но девушка выжила. Ей оказали медицинскую помощь и уже выписали из больницы.

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Отец подростка из Гамово (Пермский край), который 16 декабря 2024 года столкнул с балкона подругу и совершил суицид, погиб после похорон сына. Об этом сообщила сестра мужчины. «21 декабря в Гамово прошли похороны умершего подростка, а в ночь с 22 на 23 декабря при тушении пожара в селе Култаево нашли тело его отца», — передает слова сестры perm.aif.ru. Уточняется, что в Култаево сгорела пилорама, на которой работал мужчина. Жил он там же в подсобке. Ранее URA.RU рассказало, что подросток избил подругу сковородкой и скинул с балкона. Потом он совершил суицид, но девушка выжила. Ей оказали медицинскую помощь и уже выписали из больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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