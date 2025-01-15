Отец парня, который сбросил подругу с балкона в Пермском крае, умер

Отец подростка из Гамово (Пермский край), который 16 декабря 2024 года столкнул с балкона подругу и совершил суицид, погиб после похорон сына. Об этом сообщила сестра мужчины.
«21 декабря в Гамово прошли похороны умершего подростка, а в ночь с 22 на 23 декабря при тушении пожара в селе Култаево нашли тело его отца», — передает слова сестры perm.aif.ru. Уточняется, что в Култаево сгорела пилорама, на которой работал мужчина. Жил он там же в подсобке.
Ранее URA.RU рассказало, что подросток избил подругу сковородкой и скинул с балкона. Потом он совершил суицид, но девушка выжила. Ей оказали медицинскую помощь и уже выписали из больницы.
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