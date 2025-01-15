15 января 2025

В Челябинске закрывается элитный гастроном «Арианта»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин «Мясо и вино» в Челябинске закроется 26 января
Магазин «Мясо и вино» в Челябинске закроется 26 января Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

В Челябинске закрывается гастрономическое пространство «Вино и Мясо», принадлежащее национализированному агрохолдингу «Ариант». Последним днем работы станет 26 января.

«Последний день работы — 26 января», — передает издание «Курс Дела» с ссылкой на продавцов. Официальные причины закрытия не известны.

URA.RU обратилось по контактному номеру магазина и пресс-службы агрофирмы. На звонок корреспондента ответа не последовало.

Магазин с винотекой и кафетерием был открыт в конце 2021 года в ЖК «Манхеттен». В помещении также проводились гастрономические мастер-классы и дегустации.

В Челябинске в 2024 году судом по иску Генпрокуратуры были национализированы Челябинский электрометаллургический завод Юрия Антипова и холдинг «Ариант» Александра Аристова. Поводом послужили незаконные действия во время приватизации в 1990-х годах. Также национализации подвергся холдинг «Макфа», связанный с экс-губернатором Михаилом Юревичем.

Национализировали «Ариант», так как он создавался совместными усилиями семей Аристовых и Антиповых, и деньги, которые извлекались в виде дивидендов с ЧЭМК, затем шли на развитие «Арианта». Государству достались винодельня «Кубань-Вино», «Агрофирма „Южная“, „Центр пищевой индустрии — Ариант“, „Агрофирма ‚Ариант‘. Собственники ‚Арианта‘ пытались обжаловать национализацию холдинга, но безуспешно.

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В Челябинске закрывается гастрономическое пространство «Вино и Мясо», принадлежащее национализированному агрохолдингу «Ариант». Последним днем работы станет 26 января. «Последний день работы — 26 января», — передает издание «Курс Дела» с ссылкой на продавцов. Официальные причины закрытия не известны. URA.RU обратилось по контактному номеру магазина и пресс-службы агрофирмы. На звонок корреспондента ответа не последовало. Магазин с винотекой и кафетерием был открыт в конце 2021 года в ЖК «Манхеттен». В помещении также проводились гастрономические мастер-классы и дегустации. В Челябинске в 2024 году судом по иску Генпрокуратуры были национализированы Челябинский электрометаллургический завод Юрия Антипова и холдинг «Ариант» Александра Аристова. Поводом послужили незаконные действия во время приватизации в 1990-х годах. Также национализации подвергся холдинг «Макфа», связанный с экс-губернатором Михаилом Юревичем. Национализировали «Ариант», так как он создавался совместными усилиями семей Аристовых и Антиповых, и деньги, которые извлекались в виде дивидендов с ЧЭМК, затем шли на развитие «Арианта». Государству достались винодельня «Кубань-Вино», «Агрофирма „Южная“, „Центр пищевой индустрии — Ариант“, „Агрофирма ‚Ариант‘. Собственники ‚Арианта‘ пытались обжаловать национализацию холдинга, но безуспешно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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