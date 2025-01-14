Экс-владельцы «Арианта» не смогли отменить решение о национализации холдинга

14 января 2025 в 17:12 Размер текста - 17 +

Александр Кретов и Александр Аристов не смогли отменить решение челябинского суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Бывшие владельцы челябинского агрохолдинга «Ариант» Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы на стадии кассации не смогли оспорить решение о национализации холдинга. Сообщение об этом появилось 14 января в картотеке дел Арбитражного суда Уральского округа в Екатеринбурге. «Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении суда. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме. Участниками процесс выступали не только Аристовы и Кретовы, но также семья Антиповых. Ранее у трех семей был совместный бизнес, начавшийся с приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). После раздела бизнеса Антиповым отошел ЧЭМК, Аристовым и Кретовым бизнес, связанный с производством продуктов и напитков. Сначала по требованию Генпрокуратуры был национализирован ЧЭМК. В надзорном ведомстве заявили о нарушениях в приватизации комбината в девяностых годах. Затем Генпрокуратура добилась того, что активы «Арианта» также были переданы государству. Суд также постановил взыскать Аристовых, Антиповых и Кретовых солидарно в пользу государства 105 миллиардов рублей, в счет убытков нанесенных бюджету РФ. Это решение также оставлено в силе. На имущество всех трех семей наложен арест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшие владельцы челябинского агрохолдинга «Ариант» Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы на стадии кассации не смогли оспорить решение о национализации холдинга. Сообщение об этом появилось 14 января в картотеке дел Арбитражного суда Уральского округа в Екатеринбурге. «Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении суда. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме. Участниками процесс выступали не только Аристовы и Кретовы, но также семья Антиповых. Ранее у трех семей был совместный бизнес, начавшийся с приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). После раздела бизнеса Антиповым отошел ЧЭМК, Аристовым и Кретовым бизнес, связанный с производством продуктов и напитков. Сначала по требованию Генпрокуратуры был национализирован ЧЭМК. В надзорном ведомстве заявили о нарушениях в приватизации комбината в девяностых годах. Затем Генпрокуратура добилась того, что активы «Арианта» также были переданы государству. Суд также постановил взыскать Аристовых, Антиповых и Кретовых солидарно в пользу государства 105 миллиардов рублей, в счет убытков нанесенных бюджету РФ. Это решение также оставлено в силе. На имущество всех трех семей наложен арест.