15 января 2025

«Увидел искру, а потом дым»: в центре Екатеринбурга экстренно эвакуировали школу. Видео

Из школы №75 в центре Екатеринбурга эвакуировали учеников и педагогов
© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, гимназия, школьная форма, школа, школьники, образование, школьное образование
Детей вывели на улицу (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 16 января эвакуировали учеников и сотрудников из школы №75 (ул. Восточная, 26). В учреждении сработала сирена и пошел дым, рассказал очевидец.

«Заработала сирена, потом нас начали выводить по коридору, и я увидел искру, а потом дым. В итоге вывели всех на улицу, сейчас электричество отключили, кабинеты проветривают», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге утром 16 января эвакуировали учеников и сотрудников из школы №75 (ул. Восточная, 26). В учреждении сработала сирена и пошел дым, рассказал очевидец. «Заработала сирена, потом нас начали выводить по коридору, и я увидел искру, а потом дым. В итоге вывели всех на улицу, сейчас электричество отключили, кабинеты проветривают», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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