Происшествия «Увидел искру, а потом дым»: в центре Екатеринбурга экстренно эвакуировали школу. Видео Из школы №75 в центре Екатеринбурга эвакуировали учеников и педагогов 16 января 2025 в 12:21 Размер текста - 17 + Детей вывели на улицу (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге утром 16 января эвакуировали учеников и сотрудников из школы №75 (ул. Восточная, 26). В учреждении сработала сирена и пошел дым, рассказал очевидец. «Заработала сирена, потом нас начали выводить по коридору, и я увидел искру, а потом дым. В итоге вывели всех на улицу, сейчас электричество отключили, кабинеты проветривают», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге утром 16 января эвакуировали учеников и сотрудников из школы №75 (ул. Восточная, 26). В учреждении сработала сирена и пошел дым, рассказал очевидец. «Заработала сирена, потом нас начали выводить по коридору, и я увидел искру, а потом дым. В итоге вывели всех на улицу, сейчас электричество отключили, кабинеты проветривают», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям