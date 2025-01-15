В Екатеринбурге утром 16 января эвакуировали учеников и сотрудников из школы №75 (ул. Восточная, 26). В учреждении сработала сирена и пошел дым, рассказал очевидец.
«Заработала сирена, потом нас начали выводить по коридору, и я увидел искру, а потом дым. В итоге вывели всех на улицу, сейчас электричество отключили, кабинеты проветривают», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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