Минтранс Казахстана отказался комментировать неофициальные данные по авиакатастрофе AZAL

В Минтрансе Казахстана отказались комментировать неофициальную информацию о крушении самолета Embraer 190 в районе Актау до публикации предварительного отчета. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Катастрофа с участием самолета Азербайджанской авиалинии AZAL произошла 25 декабря.
«Комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта Республики Казахстан продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника», — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что отчет будет опубликован в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и положением номер 13 от Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Авиакатастрофа пассажирского самолета Embraer 190, который выполнял рейс из Баку в Грозный, произошла 25 декабря 2024 года. Инцидент случился недалеко от Актау. На борту находились 67 пассажиров, из которых 38 человек погибли.
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