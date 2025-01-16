Последние слова экипажа и фатальное решение: новые подробности о ЧП с самолетом AZAL

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, 25 декабря 2024 года разбился вблизи Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли, а 29 — выжили. После расшифровки разговоров экипажа с диспетчером стало известно, что решение, которое привело к трагедии, было принято пилотами. Новые подробности о случившемся — в материале URA.RU.
Расшифровка переговоров пилотов с диспетчерами
Из расшифровки переговоров пилотов с диспетчерами, опубликованной telegram-каналом Baza, стало известно, что решение не совершать посадку в Грозном и не лететь в Махачкалу, а вместо этого вернуться в Баку и следовать в Актау, было принято экипажем самостоятельно. Диспетчеры предлагали альтернативные варианты, включая посадку в других российских аэропортах, однако экипаж принял решение продолжить полет.
Согласно записям, экипаж упомянул возможное столкновение с птицами и взрыв газового баллона на борту в переговорах с диспетчерами. Эти факторы могли способствовать развитию критической ситуации. Пилоты сообщили о внешнем воздействии на самолет, однако не объявили чрезвычайную ситуацию на борту.
В последние минуты перед катастрофой экипаж получил разрешение на посадку в Актау. Однако, несмотря на полученное разрешение, самолет потерпел крушение. Расшифровка показывает, что экипаж пытался совершить вираж для захода на посадку, но это не помогло предотвратить трагедию.
Первопричины трагедии
По предварительным данным, основной причиной аварии стало внешнее воздействие. Главный редактор AVIA.RU Роман Гусаров уточнил, что анализ черных ящиков показал, что решение о выборе места посадки принимал экипаж. Несмотря на предложение диспетчера сесть в Махачкале, пилоты выбрали Актау. Это решение, как предполагается, было вызвано нештатной ситуацией на борту.
Точные причины крушения самолета AZAL еще предстоит установить. Для этого создана международная комиссия, в которую вошли специалисты из разных стран. Роман Гусаров подчеркнул, что в ближайшее время ожидается публикация объективного анализа обстоятельств катастрофы, которая поможет понять, какие факторы играли ключевую роль в этой трагедии.
СК проверит диспетчеров
Следственный комитет России начал проверку диспетчеров, которые вели переговоры с пилотами авиакомпании AZAL. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она подчеркнула, что в рамках расследования осуществляется тесное сотрудничество с органами правопорядка Азербайджана и Казахстана. Особое внимание в расследовании уделяется анализу переговоров диспетчеров из Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна.
Состояние пассажиров перед трагедией
В 8:51 утра диспетчер запросил у экипажа подтверждение количества пассажиров, на что получил ответ, что на борту находится 62 пассажира, и опасных грузов нет. Следующее сообщение от экипажа было тревожным: они сообщили о нехватке кислорода и возможной аварии с кислородным баллоном, что привело к утечке кислорода и появлению запаха топлива в салоне.
К 8:52 экипаж подтвердил, что ситуация ухудшилась: кислород в салоне заканчивался, и у некоторых пассажиров начались проблемы с дыханием, вплоть до потери сознания. Экипаж запросил разрешение на снижение высоты полета для стабилизации состояния пассажиров и уменьшения риска дальнейших последствий.
Диспетчер принял информацию о взрыве кислородного баллона и начале утечки кислорода, а также о потере сознания пассажирами. Экипажу было дано разрешение на изменение высоты полета, однако, к сожалению, дальнейшие события привели к трагическому исходу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.