Детей в челябинских детсадах кормили запрещенной говядиной

В детских садах Челябинска детей кормили запрещенным мясом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, у продукции был срок годности в два раза дольше разрешенного для малышей.
«Челябинские детские сады получили полуфабрикаты из замороженной говядины со сроком годности один год, что нарушило техрегламент Таможенного союза. При изготовлении пищи для детей дошкольного и школьного возраста запрещено использовать замороженное мясо животных со сроками годности более шести месяцев», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
Ведомство направило предупреждение уполномоченному лицу предприятия-поставщика. Руководителей трех детских учреждения инспекторы проинформировали о нарушении. Поскольку поставка была в сентябре 2024 года, мясо уже использовано в пищу. Ответственных лиц призвали к строгому соблюдению норм и правил по обеспечению качества и безопасности продуктов питания.
Россельхознадзор регулярно проводит проверки качества поставляемой продукции в социальные учреждения, чтобы предотвратить возможные риски здоровью детей. Для этого используются, в том числе, данные информационных систем, в частности, системы «ВетИС-Меркурий».
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