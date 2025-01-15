15 января 2025

Детей в челябинских детсадах кормили запрещенной говядиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Срок годности говядины превышал допустимый в два раза
Срок годности говядины превышал допустимый в два раза Фото:

В детских садах Челябинска детей кормили запрещенным мясом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, у продукции был срок годности в два раза дольше разрешенного для малышей.

«Челябинские детские сады получили полуфабрикаты из замороженной говядины со сроком годности один год, что нарушило техрегламент Таможенного союза. При изготовлении пищи для детей дошкольного и школьного возраста запрещено использовать замороженное мясо животных со сроками годности более шести месяцев», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

Ведомство направило предупреждение уполномоченному лицу предприятия-поставщика. Руководителей трех детских учреждения инспекторы проинформировали о нарушении. Поскольку поставка была в сентябре 2024 года, мясо уже использовано в пищу. Ответственных лиц призвали к строгому соблюдению норм и правил по обеспечению качества и безопасности продуктов питания.

Россельхознадзор регулярно проводит проверки качества поставляемой продукции в социальные учреждения, чтобы предотвратить возможные риски здоровью детей. Для этого используются, в том числе, данные информационных систем, в частности, системы «ВетИС-Меркурий».

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В детских садах Челябинска детей кормили запрещенным мясом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, у продукции был срок годности в два раза дольше разрешенного для малышей. «Челябинские детские сады получили полуфабрикаты из замороженной говядины со сроком годности один год, что нарушило техрегламент Таможенного союза. При изготовлении пищи для детей дошкольного и школьного возраста запрещено использовать замороженное мясо животных со сроками годности более шести месяцев», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Ведомство направило предупреждение уполномоченному лицу предприятия-поставщика. Руководителей трех детских учреждения инспекторы проинформировали о нарушении. Поскольку поставка была в сентябре 2024 года, мясо уже использовано в пищу. Ответственных лиц призвали к строгому соблюдению норм и правил по обеспечению качества и безопасности продуктов питания. Россельхознадзор регулярно проводит проверки качества поставляемой продукции в социальные учреждения, чтобы предотвратить возможные риски здоровью детей. Для этого используются, в том числе, данные информационных систем, в частности, системы «ВетИС-Меркурий».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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