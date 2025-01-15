15 января 2025

Строительная компания оставила без зарплаты бойца СВО из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительная компания не выплатила зарплату бойцу СВО при увольнении
Строительная компания не выплатила зарплату бойцу СВО при увольнении Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) прокуратура заставила компанию «Стройпромсервис» выплатить долг по зарплате уволенному участнику СВО. Организация также была привлечена к административной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что ООО „Стройпромсервис“ в нарушение требований действующего законодательства выплата окончательного расчета бывшему работнику при увольнении не произведена. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес руководителя общества», — сообщается на сайте надзорного ведомства.

После вмешательства прокуратуры компания выплатила деньги бывшему сотруднику. Застройщик привлечен к административной ответственности за невыплату зарплаты в установленный срок

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске (ХМАО) прокуратура заставила компанию «Стройпромсервис» выплатить долг по зарплате уволенному участнику СВО. Организация также была привлечена к административной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Установлено, что ООО „Стройпромсервис“ в нарушение требований действующего законодательства выплата окончательного расчета бывшему работнику при увольнении не произведена. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес руководителя общества», — сообщается на сайте надзорного ведомства. После вмешательства прокуратуры компания выплатила деньги бывшему сотруднику. Застройщик привлечен к административной ответственности за невыплату зарплаты в установленный срок
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...