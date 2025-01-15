Строительная компания оставила без зарплаты бойца СВО из ХМАО

В Нефтеюганске (ХМАО) прокуратура заставила компанию «Стройпромсервис» выплатить долг по зарплате уволенному участнику СВО. Организация также была привлечена к административной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что ООО „Стройпромсервис“ в нарушение требований действующего законодательства выплата окончательного расчета бывшему работнику при увольнении не произведена. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес руководителя общества», — сообщается на сайте надзорного ведомства.
После вмешательства прокуратуры компания выплатила деньги бывшему сотруднику. Застройщик привлечен к административной ответственности за невыплату зарплаты в установленный срок
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