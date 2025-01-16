У телеведущего Юрия Николаева удар о диван обернулся тромбозом голени

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Пока что Николаев может передвигаться только на ходунках в пределах палаты
Пока что Николаев может передвигаться только на ходунках в пределах палаты Фото:

Врачи провели операцию телеведущему Юрию Николаеву после удара о мебель, закрепив бедренную кость специальным стержнем. По данным telegram-каналов, позже у шоумена обнаружили тромбоз голени.

«У Юрия Николаева диагностировали тромбоз голени после операции на бедро», — передает telegram-канал Mash. Сейчас врачи восстанавливают кровоток.

Источник канала утверждает, что после операции общее состояние здоровья телеведущего значительно улучшилось: ощущения слабости и боли снизились. В настоящий момент Николаев может передвигаться только с помощью ходунков и ограничен в перемещениях.

13 января стало известно, что Николаева экстренно госпитализировали с переломом бедренной кости. Сообщалось, что после новогодних праздников шоумен споткнулся дома о мебель и упал. 

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Врачи провели операцию телеведущему Юрию Николаеву после удара о мебель, закрепив бедренную кость специальным стержнем. По данным telegram-каналов, позже у шоумена обнаружили тромбоз голени. «У Юрия Николаева диагностировали тромбоз голени после операции на бедро», — передает telegram-канал Mash. Сейчас врачи восстанавливают кровоток. Источник канала утверждает, что после операции общее состояние здоровья телеведущего значительно улучшилось: ощущения слабости и боли снизились. В настоящий момент Николаев может передвигаться только с помощью ходунков и ограничен в перемещениях. 13 января стало известно, что Николаева экстренно госпитализировали с переломом бедренной кости. Сообщалось, что после новогодних праздников шоумен споткнулся дома о мебель и упал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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