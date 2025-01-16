У телеведущего Юрия Николаева удар о диван обернулся тромбозом голени

Врачи провели операцию телеведущему Юрию Николаеву после удара о мебель, закрепив бедренную кость специальным стержнем. По данным telegram-каналов, позже у шоумена обнаружили тромбоз голени.
«У Юрия Николаева диагностировали тромбоз голени после операции на бедро», — передает telegram-канал Mash. Сейчас врачи восстанавливают кровоток.
Источник канала утверждает, что после операции общее состояние здоровья телеведущего значительно улучшилось: ощущения слабости и боли снизились. В настоящий момент Николаев может передвигаться только с помощью ходунков и ограничен в перемещениях.
13 января стало известно, что Николаева экстренно госпитализировали с переломом бедренной кости. Сообщалось, что после новогодних праздников шоумен споткнулся дома о мебель и упал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.