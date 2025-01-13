Mash: телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после праздников

Телеведущий Юрий Николаев был экстренно госпитализирован после новогодних праздников с переломом бедренной кости. По данным telegram-каналов, 76-летний шоумен споткнулся дома о мебель.
«Николаева госпитализировали на скорой, в больнице провели срочную операцию. Из-за возраста и слабости Николаев провел два дня в реанимации», — передает telegram-канал Mash. По данным источника, сейчас телеведущий реабилитируется в обычной палате.
Отмечается, что Николаев также проходит онкологическое лечение. У него диагностирован рак легких в связи с длительным стажем курения.
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