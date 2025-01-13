Mash: телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после праздников

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Николаев был экстренно госпитализирован
Николаев был экстренно госпитализирован Фото:

Телеведущий Юрий Николаев был экстренно госпитализирован после новогодних праздников с переломом бедренной кости. По данным telegram-каналов, 76-летний шоумен споткнулся дома о мебель.

«Николаева госпитализировали на скорой, в больнице провели срочную операцию. Из-за возраста и слабости Николаев провел два дня в реанимации», — передает telegram-канал Mash. По данным источника, сейчас телеведущий реабилитируется в обычной палате.

Отмечается, что Николаев также проходит онкологическое лечение. У него диагностирован рак легких в связи с длительным стажем курения.

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Телеведущий Юрий Николаев был экстренно госпитализирован после новогодних праздников с переломом бедренной кости. По данным telegram-каналов, 76-летний шоумен споткнулся дома о мебель. «Николаева госпитализировали на скорой, в больнице провели срочную операцию. Из-за возраста и слабости Николаев провел два дня в реанимации», — передает telegram-канал Mash. По данным источника, сейчас телеведущий реабилитируется в обычной палате. Отмечается, что Николаев также проходит онкологическое лечение. У него диагностирован рак легких в связи с длительным стажем курения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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