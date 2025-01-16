В Кремле рассказали о планах России по завершению конфликта на Украине

Песков: позиция РФ по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Позиция РФ по завершению конфликта на Украине давно известна, заявил Песков
Позиция РФ по завершению конфликта на Украине давно известна, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной и четко определенной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наша позиция по урегулированию была сформулирована президентом РФ Владимиром Путиным. Мы исходим из этой позиции. Эта наша позиция последовательна, предельно ясна, хорошо всем известна», — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что Россия не планирует отступать от ранее озвученных принципов в вопросе урегулирования ситуации на Украине

Ранее собщалось, что Вашингтон рассматривает возможность отмены нового обширного пакета санкций в отношении российского энергетического сектора. Такое действие может быть частью договоренностей по украинскому вопросу с новой администрацией США под руководством Дональда Трампа.

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Позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной и четко определенной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Наша позиция по урегулированию была сформулирована президентом РФ Владимиром Путиным. Мы исходим из этой позиции. Эта наша позиция последовательна, предельно ясна, хорошо всем известна», — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что Россия не планирует отступать от ранее озвученных принципов в вопросе урегулирования ситуации на Украине Ранее собщалось, что Вашингтон рассматривает возможность отмены нового обширного пакета санкций в отношении российского энергетического сектора. Такое действие может быть частью договоренностей по украинскому вопросу с новой администрацией США под руководством Дональда Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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