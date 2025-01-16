В Кремле рассказали о планах России по завершению конфликта на Украине

Позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной и четко определенной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наша позиция по урегулированию была сформулирована президентом РФ Владимиром Путиным. Мы исходим из этой позиции. Эта наша позиция последовательна, предельно ясна, хорошо всем известна», — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что Россия не планирует отступать от ранее озвученных принципов в вопросе урегулирования ситуации на Украине
Ранее собщалось, что Вашингтон рассматривает возможность отмены нового обширного пакета санкций в отношении российского энергетического сектора. Такое действие может быть частью договоренностей по украинскому вопросу с новой администрацией США под руководством Дональда Трампа.
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