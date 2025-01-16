Нелегал до смерти избил екатеринбуржца и скрылся за границей

16 января 2025 в 17:26 Размер текста - 17 +

Мужчина уехал в Киргизию после совершения преступления Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гражданин Киргизии избил жителя Екатеринбурга, который спустя несколько дней умер от травм в больнице. Предполагаемый преступник, узнав об этом, пересек границу России и скрылся, сообщил источник URA.RU. «Мужчину на скорой привезли в больницу из общежития с улицы Братской. Он был в тяжелом состоянии, и в тот же день, 14 января, умер в реанимации от травм грудной клетки. Жильцы рассказали силовикам, что незадолго до смерти мужчину избил сосед из другой комнаты. Когда он узнал о смерти избитого, собрал вещи и быстро уехал вместе с сожительницей», — объяснил собеседник агентства. Подозреваемый — гражданин Киргизии, который, как выяснилось, находился в России нелегально. По оперативной информации, он вместе со своей женщиной пересек границу РФ и направился в Бишкек. Вероятный виновник объявлен в федеральный розыск. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданин Киргизии избил жителя Екатеринбурга, который спустя несколько дней умер от травм в больнице. Предполагаемый преступник, узнав об этом, пересек границу России и скрылся, сообщил источник URA.RU. «Мужчину на скорой привезли в больницу из общежития с улицы Братской. Он был в тяжелом состоянии, и в тот же день, 14 января, умер в реанимации от травм грудной клетки. Жильцы рассказали силовикам, что незадолго до смерти мужчину избил сосед из другой комнаты. Когда он узнал о смерти избитого, собрал вещи и быстро уехал вместе с сожительницей», — объяснил собеседник агентства. Подозреваемый — гражданин Киргизии, который, как выяснилось, находился в России нелегально. По оперативной информации, он вместе со своей женщиной пересек границу РФ и направился в Бишкек. Вероятный виновник объявлен в федеральный розыск. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались.