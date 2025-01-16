Нелегал до смерти избил екатеринбуржца и скрылся за границей

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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, преступник, осень, коммунарка, бунинские луга
Мужчина уехал в Киргизию после совершения преступления Фото:

Гражданин Киргизии избил жителя Екатеринбурга, который спустя несколько дней умер от травм в больнице. Предполагаемый преступник, узнав об этом, пересек границу России и скрылся, сообщил источник URA.RU.

«Мужчину на скорой привезли в больницу из общежития с улицы Братской. Он был в тяжелом состоянии, и в тот же день, 14 января, умер в реанимации от травм грудной клетки. Жильцы рассказали силовикам, что незадолго до смерти мужчину избил сосед из другой комнаты. Когда он узнал о смерти избитого, собрал вещи и быстро уехал вместе с сожительницей», — объяснил собеседник агентства.

Подозреваемый — гражданин Киргизии, который, как выяснилось, находился в России нелегально. По оперативной информации, он вместе со своей женщиной пересек границу РФ и направился в Бишкек. Вероятный виновник объявлен в федеральный розыск. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались.

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Гражданин Киргизии избил жителя Екатеринбурга, который спустя несколько дней умер от травм в больнице. Предполагаемый преступник, узнав об этом, пересек границу России и скрылся, сообщил источник URA.RU. «Мужчину на скорой привезли в больницу из общежития с улицы Братской. Он был в тяжелом состоянии, и в тот же день, 14 января, умер в реанимации от травм грудной клетки. Жильцы рассказали силовикам, что незадолго до смерти мужчину избил сосед из другой комнаты. Когда он узнал о смерти избитого, собрал вещи и быстро уехал вместе с сожительницей», — объяснил собеседник агентства. Подозреваемый — гражданин Киргизии, который, как выяснилось, находился в России нелегально. По оперативной информации, он вместе со своей женщиной пересек границу РФ и направился в Бишкек. Вероятный виновник объявлен в федеральный розыск. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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