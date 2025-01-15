15 января 2025

Власти ХМАО разработали новую форму поддержки для участников СВО

Власти ХМАО компенсируют родственникам бойцов СВО проезд к месту отпуска близких
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО компенсируют родственникам бойцов СВО проезд к месту отпуска близких
Власти ХМАО компенсируют родственникам бойцов СВО проезд к месту отпуска близких Фото:

Власти ХМАО разработали новую поддержку для участников СВО и членов их семей. Планируется компенсировать им проезд к месту службы бойцов и обратно, сообщается на сайте правительства региона.

«Во время встречи с супругами и матерями мобилизованных звучал запрос на компенсацию проезда к месту проведения служащим отпуска и обратно. Решением Правительства Югры устанавливаем для семей мобилизованных граждан материальную помощь в размере 25 000 рублей. Новая мера поддержки будет предоставляться на каждого члена семьи», — сказал губернатор Югры Руслан Кухарук.

Аналогичная мера, но только для самих участников СВО уже действует в Югре. Им компенсируется проезд от места жительства к месту службы. О введении новой меры власти региона попросили сами родственники военнослужащих. Бойцы в краткосрочный отпуск, который длится несколько дней, не всегда могут приехать домой и отдыхают поблизости от зоны спецоперации. Теперь родственники сами смогут приехать к ним на встречу.

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Власти ХМАО разработали новую поддержку для участников СВО и членов их семей. Планируется компенсировать им проезд к месту службы бойцов и обратно, сообщается на сайте правительства региона. «Во время встречи с супругами и матерями мобилизованных звучал запрос на компенсацию проезда к месту проведения служащим отпуска и обратно. Решением Правительства Югры устанавливаем для семей мобилизованных граждан материальную помощь в размере 25 000 рублей. Новая мера поддержки будет предоставляться на каждого члена семьи», — сказал губернатор Югры Руслан Кухарук. Аналогичная мера, но только для самих участников СВО уже действует в Югре. Им компенсируется проезд от места жительства к месту службы. О введении новой меры власти региона попросили сами родственники военнослужащих. Бойцы в краткосрочный отпуск, который длится несколько дней, не всегда могут приехать домой и отдыхают поблизости от зоны спецоперации. Теперь родственники сами смогут приехать к ним на встречу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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