В Перми банкир зарабатывает вдвое меньше, чем в Екатеринбурге

Максимальная зарплата управляющего дополнительным офисом банка в Перми составляет 115 тысяч рублей, в то время как в соседнем Екатеринбурге — 250 тысяч. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
«Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам с дополнительным образованием в сфере продаж и опытом организации работы дополнительного офиса кредитной организации с нуля. Стаж руководящей работы должен составлять не менее двух лет», — говорится в исследовании.
Максимальный уровень зарплаты управляющего допофисом банка предлагают в Москве (320 тысяч рублей в месяц). Минимальный — в Перми, Омске и Волгограде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!