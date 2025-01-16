В Перми банкир зарабатывает вдвое меньше, чем в Екатеринбурге

Superjob: в Перми управляющий офиса банка получает 115 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Максимальный уровень зарплаты управляющего допофисом банка предлагают в Москве
Максимальный уровень зарплаты управляющего допофисом банка предлагают в Москве Фото:

Максимальная зарплата управляющего дополнительным офисом банка в Перми составляет 115 тысяч рублей, в то время как в соседнем Екатеринбурге — 250 тысяч. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

«Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам с дополнительным образованием в сфере продаж и опытом организации работы дополнительного офиса кредитной организации с нуля. Стаж руководящей работы должен составлять не менее двух лет», — говорится в исследовании.

Максимальный уровень зарплаты управляющего допофисом банка предлагают в Москве (320 тысяч рублей в месяц). Минимальный — в Перми, Омске и Волгограде.

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Максимальная зарплата управляющего дополнительным офисом банка в Перми составляет 115 тысяч рублей, в то время как в соседнем Екатеринбурге — 250 тысяч. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. «Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам с дополнительным образованием в сфере продаж и опытом организации работы дополнительного офиса кредитной организации с нуля. Стаж руководящей работы должен составлять не менее двух лет», — говорится в исследовании. Максимальный уровень зарплаты управляющего допофисом банка предлагают в Москве (320 тысяч рублей в месяц). Минимальный — в Перми, Омске и Волгограде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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