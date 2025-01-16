В ГД предложили сократить новогодние каникулы по медицинским соображениям

Депутат Госдумы Башанкаев: новогодние праздники надо сократить до пяти дней
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Башанкаева, такое решение обусловлено медицинскими ощущениями
По словам Башанкаева, такое решение обусловлено медицинскими ощущениями Фото:

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные до пяти дней. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Бадма Башанкаев.

«По медицинским ощущениям столь длинные — нецелесообразно. Лучше по 3-5 дней много раз в течение года», — сказал Башанкаев. Его слова передает журналист Александр Юнашев в своем telegram-канале

Депутат, обладающий медицинским опытом, аргументирует предложение тем, что с 31 декабря фиксируется большой рост травматизма, а также увеличение случаев обострения панкреатитов, вызванных употреблением жирной пищи. Аналогичная ситуация наблюдается и во время майских праздников.

Башанкаев убежден, что проблема кроется в неправильной культуре проведения отдыха. Он считает, что более разумным будет отдыхать часто и недолго.

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В Госдуме предложили сократить новогодние выходные до пяти дней. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Бадма Башанкаев. «По медицинским ощущениям столь длинные — нецелесообразно. Лучше по 3-5 дней много раз в течение года», — сказал Башанкаев. Его слова передает журналист Александр Юнашев в своем telegram-канале.  Депутат, обладающий медицинским опытом, аргументирует предложение тем, что с 31 декабря фиксируется большой рост травматизма, а также увеличение случаев обострения панкреатитов, вызванных употреблением жирной пищи. Аналогичная ситуация наблюдается и во время майских праздников. Башанкаев убежден, что проблема кроется в неправильной культуре проведения отдыха. Он считает, что более разумным будет отдыхать часто и недолго.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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