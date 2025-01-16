В России продолжили обеспечивать чиновников льготной ипотекой

В России продолжается эксперимент с льготной ипотекой для государственных служащих, начатый в середине 2024 года. Согласно постановлению кабмина, программа предоставляет ипотеку под 12% и будет действовать до 1 февраля 2027 года.
«В 2025 году продолжается эксперимент с льготной ипотекой под 12% для чиновников, запущенный в середине 2024 года», — сообщил РБК. Завершат эксперимент только в 2027 году. После будет проведен анализ результатов с целью определить, целесообразно ли продолжать предоставлять льготные условия на постоянной основе или достаточно будет существующих субсидий для госслужащих.
Ипотека для чиновников отличается от других видов льготных ипотечных програм механизмом компенсации средств и суммой субсидируемой за счет бюджета. Получается, что для государственных служащих предусмотрена частичная компенсация процентной ставки по ипотеке за счет бюджетных средств. И тем не менее, порядок осуществления данной компенсации отличается, и доля ставки, которую необходимо оплачивать заемщикам, больше, чем для всех других видов льготных ипотечных программ.
К тому же, в отличие от других льготных ипотечных программ, где субсидирование происходит только по процентной ставке жилищного кредита за счет бюджетных средств, в рамках ипотеки для государственных служащих предусмотрена также компенсация стоимости приобретаемого жилья, правда, в строго определенных рамках.
В пилотной программе ипотечного кредитования для государственных служащих принимают участие 90 работников из пяти различных ведомств: Министерства финансов, Министерства труда, Министерства строительства, Федеральной налоговой службы и территориальных подразделений Федерального казначейства. Некоторые из них были включены в программу в прошлом году, тогда как остальные присоединятся к ней в 2025.
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