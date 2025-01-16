Появились уникальные кадры хлопьев мазута на дне Черного моря

Российский природоохранный проект «Земля касается каждого» опубликовал уникальные кадры морского дна с местом разлива мазута. По словам эксперта программы Александра Емельянова, мазута на дне остается еще крайне много.
«Когда мы подошли к корме, оттуда вытаскивали водолаза, который был весь в мазуте. Вероятно, он работал непосредственно рядом с корпусом. Так что мазута там более чем много», — заявил Емельянов. Комментарий опубликован в telegram-канале «Земля касается каждого» в подписи к видео.
Сообщается, что команда водолазов отправилась из Анапы и достигла мыса Панагия, где было проведено обследование морского дна в районе кормы танкера «Волгонефть-239». В работе приняли участие специалисты МЧС, представители местной администрации и волонтеры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.