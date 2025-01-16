Появились уникальные кадры хлопьев мазута на дне Черного моря

Эксперт Емельянов: на дне Черного моря еще очень много мазута
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В Крыму продолжаются работы по ликвидации последствий аварии Фото:
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Российский природоохранный проект «Земля касается каждого» опубликовал уникальные кадры морского дна с местом разлива мазута. По словам эксперта программы Александра Емельянова, мазута на дне остается еще крайне много.

«Когда мы подошли к корме, оттуда вытаскивали водолаза, который был весь в мазуте. Вероятно, он работал непосредственно рядом с корпусом. Так что мазута там более чем много», — заявил Емельянов. Комментарий опубликован в telegram-канале «Земля касается каждого» в подписи к видео.

Сообщается, что команда водолазов отправилась из Анапы и достигла мыса Панагия, где было проведено обследование морского дна в районе кормы танкера «Волгонефть-239». В работе приняли участие специалисты МЧС, представители местной администрации и волонтеры.

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Российский природоохранный проект «Земля касается каждого» опубликовал уникальные кадры морского дна с местом разлива мазута. По словам эксперта программы Александра Емельянова, мазута на дне остается еще крайне много. «Когда мы подошли к корме, оттуда вытаскивали водолаза, который был весь в мазуте. Вероятно, он работал непосредственно рядом с корпусом. Так что мазута там более чем много», — заявил Емельянов. Комментарий опубликован в telegram-канале «Земля касается каждого» в подписи к видео. Сообщается, что команда водолазов отправилась из Анапы и достигла мыса Панагия, где было проведено обследование морского дна в районе кормы танкера «Волгонефть-239». В работе приняли участие специалисты МЧС, представители местной администрации и волонтеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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