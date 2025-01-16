Исполнитель шансона отменил свой концерт в челябинском пивном пабе

Шансонье Третьяков отменил выступление в клубе «The БОЧКА» в Челябинске
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Концерт музыканта был запланирован на конец марта
Концерт музыканта был запланирован на конец марта Фото:

Исполнитель шансона и заслуженный артист РФ Виктор Третьяков отменил свой концерт в Челябинске, который должен был состоятся в пивном пабе. Об этом артист сообщил в социальных сетях.

«Уважаемые жители Челябинска! Концерт 23 марта в клубе „The БОЧКА“ по объективным причинам не состоится», — написал Третьяков на своей официальной странице в «ВКонтакте».

Информацию об отмене концерта подтверждают продавцы билетов. На сайте «Кассы.ру» причины отмены не уточняются, но приносят извинения зрителям. 

Третьяков, родился 7 марта 1961 года в Риге и является советским и российским автором-исполнителем песен, композитором, поэтом и писателем. В 2011 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста РФ. Он становился восьмикратным лауреатом национальной премии «Шансон года» и является почётным гостем Грушинского фестиваля.

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Исполнитель шансона и заслуженный артист РФ Виктор Третьяков отменил свой концерт в Челябинске, который должен был состоятся в пивном пабе. Об этом артист сообщил в социальных сетях. «Уважаемые жители Челябинска! Концерт 23 марта в клубе „The БОЧКА“ по объективным причинам не состоится», — написал Третьяков на своей официальной странице в «ВКонтакте». Информацию об отмене концерта подтверждают продавцы билетов. На сайте «Кассы.ру» причины отмены не уточняются, но приносят извинения зрителям.  Третьяков, родился 7 марта 1961 года в Риге и является советским и российским автором-исполнителем песен, композитором, поэтом и писателем. В 2011 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста РФ. Он становился восьмикратным лауреатом национальной премии «Шансон года» и является почётным гостем Грушинского фестиваля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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