Исполнитель шансона отменил свой концерт в челябинском пивном пабе

Исполнитель шансона и заслуженный артист РФ Виктор Третьяков отменил свой концерт в Челябинске, который должен был состоятся в пивном пабе. Об этом артист сообщил в социальных сетях.
«Уважаемые жители Челябинска! Концерт 23 марта в клубе „The БОЧКА“ по объективным причинам не состоится», — написал Третьяков на своей официальной странице в «ВКонтакте».
Информацию об отмене концерта подтверждают продавцы билетов. На сайте «Кассы.ру» причины отмены не уточняются, но приносят извинения зрителям.
Третьяков, родился 7 марта 1961 года в Риге и является советским и российским автором-исполнителем песен, композитором, поэтом и писателем. В 2011 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста РФ. Он становился восьмикратным лауреатом национальной премии «Шансон года» и является почётным гостем Грушинского фестиваля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!