В Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира загорелось двухэтажное здание кафе восточной кухни «Нардхана». По сообщению очевидцев, для борьбы с огнем спасатели перекрыли улицу.
«На улице Мира, 27 сильный пожар в кафе „Нардхана“. Для обеспечения безопасности и проведения работ по ликвидации пожара, улица временно перекрыта. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники экстренных служб», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Огонь быстро распространяется по зданию, в настоящее время он не потушен. Очевидцы поделились, что уже обрушилась крыша и вероятнее всего, кафе сгорит полностью.
В окружном Управлении МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что площадь пожара составляет не менее 200 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать пожар, борьба с огнем продолжается. Информация о пострадавших и погибших пока в ведомство не поступала.
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