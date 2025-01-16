16 января 2025

В ХМАО спасатели перекрыли улицу из-за сильного пожара в кафе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасателям удалось локализовать пожар
Спасателям удалось локализовать пожар Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира загорелось двухэтажное здание кафе восточной кухни «Нардхана». По сообщению очевидцев, для борьбы с огнем спасатели перекрыли улицу.

«На улице Мира, 27 сильный пожар в кафе „Нардхана“. Для обеспечения безопасности и проведения работ по ликвидации пожара, улица временно перекрыта. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники экстренных служб», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Огонь быстро распространяется по зданию, в настоящее время он не потушен. Очевидцы поделились, что уже обрушилась крыша и вероятнее всего, кафе сгорит полностью.

В окружном Управлении МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что площадь пожара составляет не менее 200 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать пожар, борьба с огнем продолжается. Информация о пострадавших и погибших пока в ведомство не поступала.

Огонь охватил почти все здание
Огонь охватил почти все здание
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира загорелось двухэтажное здание кафе восточной кухни «Нардхана». По сообщению очевидцев, для борьбы с огнем спасатели перекрыли улицу. «На улице Мира, 27 сильный пожар в кафе „Нардхана“. Для обеспечения безопасности и проведения работ по ликвидации пожара, улица временно перекрыта. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники экстренных служб», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Огонь быстро распространяется по зданию, в настоящее время он не потушен. Очевидцы поделились, что уже обрушилась крыша и вероятнее всего, кафе сгорит полностью. В окружном Управлении МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что площадь пожара составляет не менее 200 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать пожар, борьба с огнем продолжается. Информация о пострадавших и погибших пока в ведомство не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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