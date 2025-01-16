16 января 2025

Трамп обязал Сталлоне, Гибсона и Войта стать его послами в Голливуде

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп пообещал вернуть Голливуду былое величие
Трамп пообещал вернуть Голливуду былое величие Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о назначении актеров Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта своими специальными послами в Голливуде. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Для меня большая честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в прекрасном, но очень неспокойном месте, Голливуде, штат Калифорния. Они будут служить мне специальными посланниками с целью вернуть Голливуд, который за последние четыре года потерял много клиентов в зарубежных странах», — написал Трамп.

Сильвестр Сталлоне за свою карьеру сыграл в более чем 50 кинолентах, но его путь к известности был полон препятствий. До того как стать известным актером, Сталлоне зарабатывал жизнь участием в боксерских поединках, работал охранником в ночном клубе, чистил клетки для львов в зоопарке и даже пробовал себя в роли актера в фильмах для взрослых. Подробнее о жизни и карьере Сильвестра Сталлоне читайте в специальном материале URA.RU.

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Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о назначении актеров Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта своими специальными послами в Голливуде. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social. «Для меня большая честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в прекрасном, но очень неспокойном месте, Голливуде, штат Калифорния. Они будут служить мне специальными посланниками с целью вернуть Голливуд, который за последние четыре года потерял много клиентов в зарубежных странах», — написал Трамп. Сильвестр Сталлоне за свою карьеру сыграл в более чем 50 кинолентах, но его путь к известности был полон препятствий. До того как стать известным актером, Сталлоне зарабатывал жизнь участием в боксерских поединках, работал охранником в ночном клубе, чистил клетки для львов в зоопарке и даже пробовал себя в роли актера в фильмах для взрослых. Подробнее о жизни и карьере Сильвестра Сталлоне читайте в специальном материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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