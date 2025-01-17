«Единая Россия» объявила о совершенствовании 22 крупных партпроектов для россиян

Партии «Единая Россия» удалось завершить оптимизацию 22 партийных проектов, направленных, в частности, на улучшение жизни и досуга россиян. Об этом рассказал секретарь Генсовета «ЕР» Владимир Якушев и отметил, что в РФ запущен проект «Выбор сильных», который появился после расширения программы «Zа Самбо».
«Мы запускаем проект „Выбор сильных“. Он объединит на своей площадке самбо, дзюдо и спортивную борьбу. Одна из основных задач обновленного проекта — развитие и повышение доступности массового спорта и пропаганда спорта как основы воспитания здорового и социально активного человека. Общественный совет возглавит сенатор РФ, Герой России, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин», — рассказал Якушев.
Помимо этого, партия завершила реализацию проектов «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД», запустив новый — «Школа ЖКХ». Владимир Якушев пояснил: «В рамках этого проекта мы продолжим использовать лучшие практики предыдущих лет, включая конкурс „Лучший дом, лучший двор“ и акцию „Международный день соседей“».
В управлении несколькими партпроектами произошли изменения. Координатором «Исторической памяти» станет руководитель Центрального исполкома Александр Сидякин. Он сменит на этом посту Александра Хинштейна, которого ранее назначили врио губернатора Курской области. Отдельными задачами проекта являются благоустройство мемориалов и памятных мест, а также поддержка ветеранов. Важность этих целей отмечал президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».
В общественном совете проекта «Предпринимательство» также произошла смена руководства: его возглавил президент «Опоры России» Александр Калинин. Каждый партпроект по итогам заседания получил индивидуальный паспорт с показателями эффективности, например, проект «Зеленая экономика» стремится к увеличению использования вторичных ресурсов в промышленности к 2026 году.
Проект «Выбирай своё» ставит перед собой цель увеличить удовлетворенность граждан товарами отечественного производства, работая над импортозамещением и технологическим суверенитетом. В рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией» планируется оказывать помощь в трудоустройстве не менее 50 тысяч человек ежегодно.
Перечень федеральных партпроектов включает широкий спектр инициатив, таких как «Безопасные дороги», «Городская среда», «Детский спорт» и многие другие, направленные на улучшение качества жизни граждан и развитие различных аспектов общественной жизни в стране. Эти проекты охватывают образование, экологию, культуру, поддержку предпринимательства, заботу о старшем поколении, развитие цифровых технологий и прочие важные сферы.
Ранее Якушев обозначил главные приоритеты для «Единой России» на ближайшие полгода. Одним из них он назвал поддержку участников СВО и их семей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.