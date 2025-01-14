Якушев обозначил главные приоритеты на ближайшие полгода для «Единой России»

Главным приоритетом партии «Единая Россия» в ближайшие полгода будет поддержка участников спецоперации на Украине, а также их близких. Об этом рассказал секретарь Генсовета Владимир Якушев.
«Ключевые приоритеты „Единой России“ в весеннюю сессию касаются поддержки участников СВО. <...> Ключевые дополнения [народной программы партии] касаются поддержки участников спецоперации, что имеет особое значение в объявленный президентом [Владимиром Путиным] Год Защитника Отечества», — подчеркнул Якушев. Его слова приводятся на официальном сайте партии.
В первую очередь, уточнил секретарь «Единой России», перед партией сейчас стоит задача — облегчить получение статуса ветерана боевых действия для жителей Курской области. Правовые полномочия для этого планируется расширить уже на ближайшем заседании. Также продолжается работа над расширением социальных гарантий для участников СВО, включая бойцов из новых российских регионов.
Кроме того, вскоре у родственников раненного солдата появится возможность взять дополнительный отпуск на 35 дней. Данный законопроект планируется внести в ближайшее время.
Помимо этого «Единая Россия» работает над другим поручением президента страны — укреплением суверенитета РФ, ее экономики и других сфер. Этому способствуют и нацпроекты, реализацию которых «Единая Россия» также ставит в приоритет.
В числе других акцентов для партии — борьба с цифровым и финансовым мошенничеством. Для этого в Госдуму хотят вскоре законодательно внести для потребителей так называемый период охлаждения, а также ограничить зачисление крупных сумм на счета и банковские карты.
Помимо этого в «Единой партии» также планируют внести ряд изменений в сфере молодежной политики. В частности, в России хотят законодательно запретить травлю несовершеннолетних, в том числе и в интернете. Кроме того, в партии работают над продлением маткапитала, а также над защитой бизнеса в стране.
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