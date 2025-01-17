Ученые предупреждают, что болезнь «зомби-оленей» может перейти на людей

Российские ученые опасаются, что симптомы хронической изнуряющей болезни оленей (CWD), известной в народе как «вирус зомби», может от оленей перейти на другие виды, включая человека. Об этом рассказал руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов.
«Поскольку другие прионные заболевания ранее передавались от животных человеку, теоретически такая возможность существует [для „вируса зомби“]. На данный момент показано, что дикие свиньи могут заражаться, поедая трупы инфицированных оленей. Пока нет ни одного случая заражения CWD человека», — уточнил Альберт Ризванов в разговоре с «Известиями».
Свое название «зомби» болезнь получила из-за характерных симптомов: вялость, отсутствие инстинкта самосохранения, бесконтрольное слюноотделение и не только. Заболевание является прионным из-за инфекционных патогенов (прионов), затрагивающих мозг.
Хоть в мире данное заболевание довольно известное, в России пока не зафиксировано случаев его заражения, добавил член Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии Денис Колбасов. В свою очередь, врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков добавил, что есть инфицированное мясо животных опасно.
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