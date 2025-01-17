Пушков раскрыл стратегию Трампа в отношении России

Избранный президент США Дональд Трамп не является русофобом и считает, что РФ занимает важное место в мировой системе. Однако американский лидер сделает все для обеспечения национальной безопасности Америки, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Трамп, в отличие от завзятых русофобов, не ненавидит Россию. Он относится к России как к очень важному фактору в мировой системе, с которым надо иметь дело, прежде всего чтобы не поставить под угрозу безопасность США», — написал Пушков в своем telegram-канале.
Он добавил, что Трамп хуже относится к Китаю. По его словам лозунг президента США «Америка превыше всего» является его искренним убеждением. Как отмечает Пушков, Трамп будет избегать конфликтов, несущих угрозу самим Штатам. Он будет отстаивать интересы свей страны «жестко и напористо», — подытожил российский сенатор.
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