В день рождения Свердловской области полпред Жога рассказал про ее особую роль

Полпред в УрФО Жога поздравил свердловчан с 91-летием со дня основания области

17 января 2025 в 10:41 Размер текста - 17 +

Артем Жога поздравил свердловчан (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловская область является надежным промышленным тылом и опорой экономики России. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога в честь празднования 91-й годовщины со дня образования региона, сообщает пресс-служба полпредства. «Свердловская область — это надежный промышленный тыл и опора экономики страны, это передовая научная мысль и прорывные решения, удивительная природа и самобытная культура, несгибаемый характер, стойкость и истинная верность Отчизне», — отметил Жога. Полпред добавил, что регион с полной самоотдачей выполняет задачи, поставленные президентом, приближая победу в специальной военной операции России на Украине. Глава региона Евгений Куйвашев также поздравил жителей с праздником, подчеркнув славную историю Среднего Урала и его статус одного из ведущих индустриальных, деловых, научных и культурных центров страны. «Вместе мы продолжим укреплять добрую славу Свердловской области как сильного и процветающего региона», — передает слова губернатора департамент информационной политики региона (ДИП). Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко высоко оценила вклад области в укрепление технологического суверенитета России. По ее словам, регион обладает значительной ресурсной базой и мощным индустриальным потенциалом. Кроме того, она отметила внимание, уделяемое властями области вопросам здравоохранения и образования, а также реализации программ по подготовке и трудоустройству квалифицированных кадров. «В регионе модернизируются и вводятся в эксплуатацию современные спортивные объекты, многое делается для совершенствования туристско-рекреационной инфраструктуры», — цитирует ТАСС. 17 января 1934 года в результате постановления Президиума ВЦИК Уральская область была разделена на три части: Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую. Свердловская область, образованная в этот день, является крупнейшим регионом Урала, расположенным на стыке Европы и Азии. Она охватывает большую часть средней и половину северной системы Уральских гор, а также западную окраину Западно-Сибирской равнины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская область является надежным промышленным тылом и опорой экономики России. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога в честь празднования 91-й годовщины со дня образования региона, сообщает пресс-служба полпредства. «Свердловская область — это надежный промышленный тыл и опора экономики страны, это передовая научная мысль и прорывные решения, удивительная природа и самобытная культура, несгибаемый характер, стойкость и истинная верность Отчизне», — отметил Жога. Полпред добавил, что регион с полной самоотдачей выполняет задачи, поставленные президентом, приближая победу в специальной военной операции России на Украине. Глава региона Евгений Куйвашев также поздравил жителей с праздником, подчеркнув славную историю Среднего Урала и его статус одного из ведущих индустриальных, деловых, научных и культурных центров страны. «Вместе мы продолжим укреплять добрую славу Свердловской области как сильного и процветающего региона», — передает слова губернатора департамент информационной политики региона (ДИП). Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко высоко оценила вклад области в укрепление технологического суверенитета России. По ее словам, регион обладает значительной ресурсной базой и мощным индустриальным потенциалом. Кроме того, она отметила внимание, уделяемое властями области вопросам здравоохранения и образования, а также реализации программ по подготовке и трудоустройству квалифицированных кадров. «В регионе модернизируются и вводятся в эксплуатацию современные спортивные объекты, многое делается для совершенствования туристско-рекреационной инфраструктуры», — цитирует ТАСС. 17 января 1934 года в результате постановления Президиума ВЦИК Уральская область была разделена на три части: Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую. Свердловская область, образованная в этот день, является крупнейшим регионом Урала, расположенным на стыке Европы и Азии. Она охватывает большую часть средней и половину северной системы Уральских гор, а также западную окраину Западно-Сибирской равнины.