Стали известны подробности гибели отца подростка, который сбросил подругу с балкона в Пермском крае

Отец подростка из Гамово (Пермский край), в декабре 2024 года скинувшего подругу с балкона, сам стал виновником пожара, в котором погиб. По словам владельца предприятия, где он работал, мужчина незаконно проник на завод и во сне уронил включенную электрическую плитку. Она и стала причиной пожара.
«Горел завод по производству профилированного бруса, а не пилорама. В нерабочее время мужчина залез в раздевалку, включил электрическую плитку и во сне уронил ее. В результате сгорел офис продаж с инструментами, ущерб предварительно составил 1,8 млн рублей», — пишет 59.RU со ссылкой на владельца предприятия.
Собственник завода опроверг информацию о том, что погибший жил в подсобке на работе. Он пояснил изданию, что в ночь пожара мужчина проник на территорию незаконно. По словам собственника, тот часто выпивал.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Гамово молодой человек избил сковородкой подругу, выбросил ее с балкона и выпал сам. Девушка выжила, ее уже выписали из больницы. Позднее стало известно, что отец подростка погиб в Култаево после похорон сына.
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