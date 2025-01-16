16 января 2025

Свердловчанка вышла замуж за киллера, отомстившего за Михаила Круга. Фото

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Женщина вышла замуж за киллера Александра Осипова, осужденного на пожизненное заключение (архивное фото) Фото:

39-летняя жительница Троицкого (Свердловская область) вышла замуж за 47-летнего киллера Александра Осипова, который известен благодаря делу об убийстве шансонье Михаила Круга в 2002 году. Их общение началось во время отбывания наказания Осиповым в ИК-56 «Черный беркут» в Ивделе. Спустя два года после его перевода в хабаровскую колонию «Снежинка» пара решила узаконить свои отношения.

«47-летний Александр Осипов женился в ИК-6 „Снежинка“ в Хабаровском крае, где он отбывал пожизненный срок за многочисленные убийства в составе ОПГ „Тверские волки“. При оформлении брака киллер решил взять фамилию новой жены: теперь Младшего волка зовут Александр Ширшов. Связать себя семейными узами с пожизненно осужденным решила 39-летняя жительница поселка Троицкий Свердловской области», — пишет telegram-канал SHOT.

Александра Ширшова (экс-Осипова) в банду «Тверские волки» привел его отец Анатолий Осипов, который был правой рукой главаря Александра «Лома» Костенко и руководил подразделением наемных убийц. После убийства своего отца в 2005 году и Лома в 2006-м, младший Осипов стал фактическим лидером банды. В 2019 году, уже отбывая пожизненное, он признался в убийстве Дмитрия Веселова, который был непосредственным исполнителем убийства Михаила Круга.

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39-летняя жительница Троицкого (Свердловская область) вышла замуж за 47-летнего киллера Александра Осипова, который известен благодаря делу об убийстве шансонье Михаила Круга в 2002 году. Их общение началось во время отбывания наказания Осиповым в ИК-56 «Черный беркут» в Ивделе. Спустя два года после его перевода в хабаровскую колонию «Снежинка» пара решила узаконить свои отношения. «47-летний Александр Осипов женился в ИК-6 „Снежинка“ в Хабаровском крае, где он отбывал пожизненный срок за многочисленные убийства в составе ОПГ „Тверские волки“. При оформлении брака киллер решил взять фамилию новой жены: теперь Младшего волка зовут Александр Ширшов. Связать себя семейными узами с пожизненно осужденным решила 39-летняя жительница поселка Троицкий Свердловской области», — пишет telegram-канал SHOT. Александра Ширшова (экс-Осипова) в банду «Тверские волки» привел его отец Анатолий Осипов, который был правой рукой главаря Александра «Лома» Костенко и руководил подразделением наемных убийц. После убийства своего отца в 2005 году и Лома в 2006-м, младший Осипов стал фактическим лидером банды. В 2019 году, уже отбывая пожизненное, он признался в убийстве Дмитрия Веселова, который был непосредственным исполнителем убийства Михаила Круга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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