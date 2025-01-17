Картаполов попросил СК проверить действия Чубайса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чубайса могут проверить на наличие фактов преступлений
Чубайса могут проверить на наличие фактов преступлений Фото:

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов попросил СК проверить действия Анатолия Чубайса на посту главы Роснано на предмет преступлений. Об этом депутат сообщил в соцсетях. 

«В адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина направили запрос с просьбой инициировать проведение доследственной проверки служебной деятельности на предмет наличия признаков соответствующих преступлений в отношении Чубайса Анатолия Борисовича», — написал Картаполов в своем telegram-канале. Речь идет о работе Чубайса на посту спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, а также председателя правления Роснано.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин выступил с предложением об экстрадиции Чубайса на территорию России. После начала СВО Чубайс уехал в Стамбул. Затем он успел побывать в Сардинии, Израиле и, предположительно, Великобритании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов попросил СК проверить действия Анатолия Чубайса на посту главы Роснано на предмет преступлений. Об этом депутат сообщил в соцсетях.  «В адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина направили запрос с просьбой инициировать проведение доследственной проверки служебной деятельности на предмет наличия признаков соответствующих преступлений в отношении Чубайса Анатолия Борисовича», — написал Картаполов в своем telegram-канале. Речь идет о работе Чубайса на посту спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, а также председателя правления Роснано. Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин выступил с предложением об экстрадиции Чубайса на территорию России. После начала СВО Чубайс уехал в Стамбул. Затем он успел побывать в Сардинии, Израиле и, предположительно, Великобритании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...