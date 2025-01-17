Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов попросил СК проверить действия Анатолия Чубайса на посту главы Роснано на предмет преступлений. Об этом депутат сообщил в соцсетях.
«В адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина направили запрос с просьбой инициировать проведение доследственной проверки служебной деятельности на предмет наличия признаков соответствующих преступлений в отношении Чубайса Анатолия Борисовича», — написал Картаполов в своем telegram-канале. Речь идет о работе Чубайса на посту спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, а также председателя правления Роснано.
Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин выступил с предложением об экстрадиции Чубайса на территорию России. После начала СВО Чубайс уехал в Стамбул. Затем он успел побывать в Сардинии, Израиле и, предположительно, Великобритании.
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