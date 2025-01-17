Mash: Игорь Стрелков рискует лишиться УДО из-за одной ошибки

Бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову грозит лишение условно-досрочного освобождения. Это связано с дисциплинарным взысканием, полученным в Кирово-Чепецкой ИК-5.
«Стрелкову могут сорвать освобождение из-за дисциплинарного наказания, выписанного на днях администрацией Кирово-Чепецкой ИК-5», — пишет telegram-канал Mash. Наказание было наложено после обнаружения в его тумбочке таблеток, которые ему разрешили пронести в колонию.
Адвокаты утверждают, что это попытка не позволить Стрелкову выйти из исправительного учреждения. Они также подчеркивают, что в камере отсутствуют другие места для хранения лекарств.
В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам исправительной колонии за экстремистские призывы. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, также ему запрещено администрирование сайтов в интернете на три года. Прокурор настаивал на более жестком наказании — почти пять лет. Стрелков подал ходатайство в Кирово-Чепецкий суд с просьбой заменить оставшуюся часть наказания на принудительные работы.
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