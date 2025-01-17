Mash: Игорь Стрелков рискует лишиться УДО из-за одной ошибки

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Стрелков может лишиться УДО из-за неправильного хранения таблеток в колонии, пишет Mash
Стрелков может лишиться УДО из-за неправильного хранения таблеток в колонии, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме

Бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову грозит лишение условно-досрочного освобождения. Это связано с дисциплинарным взысканием, полученным в Кирово-Чепецкой ИК-5.

«Стрелкову могут сорвать освобождение из-за дисциплинарного наказания, выписанного на днях администрацией Кирово-Чепецкой ИК-5», — пишет telegram-канал Mash. Наказание было наложено после обнаружения в его тумбочке таблеток, которые ему разрешили пронести в колонию.

Адвокаты утверждают, что это попытка не позволить Стрелкову выйти из исправительного учреждения. Они также подчеркивают, что в камере отсутствуют другие места для хранения лекарств.

В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам исправительной колонии за экстремистские призывы. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, также ему запрещено администрирование сайтов в интернете на три года. Прокурор настаивал на более жестком наказании — почти пять лет. Стрелков подал ходатайство в Кирово-Чепецкий суд с просьбой заменить оставшуюся часть наказания на принудительные работы.

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Бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову грозит лишение условно-досрочного освобождения. Это связано с дисциплинарным взысканием, полученным в Кирово-Чепецкой ИК-5. «Стрелкову могут сорвать освобождение из-за дисциплинарного наказания, выписанного на днях администрацией Кирово-Чепецкой ИК-5», — пишет telegram-канал Mash. Наказание было наложено после обнаружения в его тумбочке таблеток, которые ему разрешили пронести в колонию. Адвокаты утверждают, что это попытка не позволить Стрелкову выйти из исправительного учреждения. Они также подчеркивают, что в камере отсутствуют другие места для хранения лекарств. В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам исправительной колонии за экстремистские призывы. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, также ему запрещено администрирование сайтов в интернете на три года. Прокурор настаивал на более жестком наказании — почти пять лет. Стрелков подал ходатайство в Кирово-Чепецкий суд с просьбой заменить оставшуюся часть наказания на принудительные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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