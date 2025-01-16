Автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с другой машиной
В Тюмени на тротуаре сбили пятилетнего ребенка. Об этом сообщает в telegram-канале Госавтоинспекция Тюменской области.
«Пятилетний тюменец сегодня сбит на тротуаре машиной, отлетевшей после ДТП. В результате аварии водитель „Киа“ и юный пешеход получили травмы головы», — говорится в сообщении.
Причиной наезда на ребенка стало столкновение двух легковых авто на перекрестке Холодильной и Харьковской. Водитель «Киа» не уступил дорогу «Тойоте». «Корейца» от удара выбросило на тротуар. Ребенок с мамой в это время шел в детский сад.
Последствия ДТП
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