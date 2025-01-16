16 января 2025

В Тюмени сбили пятилетнего ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с другой машиной
Автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с другой машиной Фото:

В Тюмени на тротуаре сбили пятилетнего ребенка. Об этом сообщает в telegram-канале Госавтоинспекция Тюменской области.

«Пятилетний тюменец сегодня сбит на тротуаре машиной, отлетевшей после ДТП. В результате аварии водитель „Киа“ и юный пешеход получили травмы головы», — говорится в сообщении.

Причиной наезда на ребенка стало столкновение двух легковых авто на перекрестке Холодильной и Харьковской. Водитель «Киа» не уступил дорогу «Тойоте». «Корейца» от удара выбросило на тротуар. Ребенок с мамой в это время шел в детский сад.

Последствия ДТП
Последствия ДТП
Фото:

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В Тюмени на тротуаре сбили пятилетнего ребенка. Об этом сообщает в telegram-канале Госавтоинспекция Тюменской области. «Пятилетний тюменец сегодня сбит на тротуаре машиной, отлетевшей после ДТП. В результате аварии водитель „Киа“ и юный пешеход получили травмы головы», — говорится в сообщении. Причиной наезда на ребенка стало столкновение двух легковых авто на перекрестке Холодильной и Харьковской. Водитель «Киа» не уступил дорогу «Тойоте». «Корейца» от удара выбросило на тротуар. Ребенок с мамой в это время шел в детский сад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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