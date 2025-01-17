Топы внупола ХМАО отправятся с ревизией по муниципалитетам

Замгубернатора ХМАО Павел Тараканов и глава департамента внутренней политики Кирилл Харитонов планируют серию рабочих поездок по муниципалитетам. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Тараканов и Харитонов едут с ревизией по городам ХМАО. Первым на очереди станет проблемный Нижневартовск. Чиновники хотят посетить его на следующей неделе, а в мэрии в преддверии визита уже начинаются панические атаки», — сообщает инсайдер.
Информацию подтвердили несколько источников в политическом истеблишменте округа и города. Близкие к внутриполитическому блоку инсайдеры отмечают, что такого напряженного графика поездок, какой был летом у главы региона Руслана Кухарука, не предвидится. «Всех объехать — нужно много времени», — уточнил один из собеседников URA.RU.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что куратор политблока ХМАО поставил на место думскую оппозицию. Он дал понять окружным депутатам, что не собирается терпеть необоснованные претензии.
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