В Пермском крае резко выросло количество вакансий для мам в декрете

Мамам в декрете предлагают гибкий график и неполный рабочий день
В Пермском крае число вакансий для соискателей в декретном отпуске выросло на 85% относительно 2023 года. Об этом рассказали аналитики «Авито Работы».
«Лидер по приросту вакансий с пометкой о возможности трудоустройства для мам в декретном отпуске — профессия менеджера по продажам. При этом на позиции предлагают зарплату в 97,5 тысяч рублей», — сообщает РБК Пермь со ссылкой на исследование.
В Пермском крае родителям в декрете предлагают зарплату в среднем 46,8 тысяч рублей. При этом среди предлагаемых вакансий лидируют профессии с гибким графиком и неполным рабочим днем.
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