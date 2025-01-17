17 января 2025

В Пермском крае резко выросло количество вакансий для мам в декрете

Число вакансий для пермских мам в декрете выросло на 85% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Мамам в декрете предлагают гибкий график и неполный рабочий день
Мамам в декрете предлагают гибкий график и неполный рабочий день Фото:

В Пермском крае число вакансий для соискателей в декретном отпуске выросло на 85% относительно 2023 года. Об этом рассказали аналитики «Авито Работы».

«Лидер по приросту вакансий с пометкой о возможности трудоустройства для мам в декретном отпуске — профессия менеджера по продажам. При этом на позиции предлагают зарплату в 97,5 тысяч рублей», — сообщает РБК Пермь со ссылкой на исследование.

В Пермском крае родителям в декрете предлагают зарплату в среднем 46,8 тысяч рублей. При этом среди предлагаемых вакансий лидируют профессии с гибким графиком и неполным рабочим днем.

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В Пермском крае число вакансий для соискателей в декретном отпуске выросло на 85% относительно 2023 года. Об этом рассказали аналитики «Авито Работы». «Лидер по приросту вакансий с пометкой о возможности трудоустройства для мам в декретном отпуске — профессия менеджера по продажам. При этом на позиции предлагают зарплату в 97,5 тысяч рублей», — сообщает РБК Пермь со ссылкой на исследование. В Пермском крае родителям в декрете предлагают зарплату в среднем 46,8 тысяч рублей. При этом среди предлагаемых вакансий лидируют профессии с гибким графиком и неполным рабочим днем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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