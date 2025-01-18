Япония пустила в страну китайских военных впервые за шесть лет

Впервые за последние шесть лет представители руководства Народно-освободительной армии Китая (НОАК) совершили визит в Японию для переговоров с японскими коллегами. Об этом сообщил министр обороны Японии Гэн Накатани.
«... министр обороны Накатани сообщил, что китайские военачальники посетили Японию и обмены между подразделениями состоялись впервые за шесть лет», — пишет телеканал NHK. Делегация была сформирована из шести высокопоставленных членов руководства Восточной зоны боевого командования НОАК, которая находится на границе с Тайванем.
В ходе встречи Накатани выразил обеспокоенность по поводу увеличения военной активности Китая вблизи Японии. «Мы ясно донесли [до китайской стороны] серьезную обеспокоенность в связи с ростом военной активности Китая вокруг нашего государства», — заявил министр.
Помимо обсуждения проблемных вопросов, стороны подчеркнули необходимость поддержания открытой коммуникации и стремления к укреплению стабильных и конструктивных двусторонних отношений. Также была затронута тема возможного ответного визита представителей Сил самообороны Японии в Китай.
В последний раз делегация китайских военных совершала официальный визит в Японию в 2019 году. В ноябре 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с японским премьер-министром Сигэру Исибой сообщил, что отношения между Китаем и Японией вступают в критически важный этап улучшения и развития. Си Цзиньпин выразил готовность продвигать стратегические отношения на основе взаимной выгоды и стремиться к построению конструктивных и стабильных двусторонних связей, соответствующих требованиям новой эры. Исиба отметил, что Япония и Китай несут совместную ответственность за мир и процветание в регионе.
В июле 2024 года на встрече министров иностранных дел стран АСЕАН глава МИД Китая Ван И обратился к своему японскому коллеге Еко Камикаве, подчеркнув, что отношения между Китаем и Японией находятся на переломном этапе, когда необходимо либо двигаться вперед, либо остаться позади. В ответ на это Камикава выразила озабоченность по поводу создания условий, в которых японские граждане и компании могли бы без препятствий вести деятельность в Китае. Напряженность в двусторонних отношениях усугублялась из-за территориальных споров в Восточно-Китайском море, связанных с островами Дяоюйдао (в Японии известные как Сенкаку), а также недовольства Пекина в связи с решением Токио о сбросе очищенной воды из поврежденной атомной электростанции Фукусима в океан.
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