В Челябинске коммунальщики отреагировали на жалобы жителей по поводу опасного спуска на пересечении улиц Пограничной и Шота Руставели рядом с детским садом. Участок обработали песчаной смесью. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«Сотрудники не оставили без внимания публикацию. В настоящее время скользкий спуск в проезде жилой зоны обработан противогололедными материалами», — сообщили в ведомстве.
Ранее в социальных сетях появилась информация об опасном спуске, ведущем от детского сада №474 на проезжую часть и парковку. Здесь трехлетний ребенок сломал ногу, рассказала подписчица «Агентства чрезвычайных новостей». После публикации накат решили засыпать.
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