17 января 2025

В Челябинске после жалоб жителей засыпали ледяную горку, ведущую на дорогу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети катались на горке, ведущей на проезжую часть (архивное фото)
Дети катались на горке, ведущей на проезжую часть (архивное фото) Фото:

В Челябинске коммунальщики отреагировали на жалобы жителей по поводу опасного спуска на пересечении улиц Пограничной и Шота Руставели рядом с детским садом. Участок обработали песчаной смесью. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«Сотрудники не оставили без внимания публикацию. В настоящее время скользкий спуск в проезде жилой зоны обработан противогололедными материалами», — сообщили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация об опасном спуске, ведущем от детского сада №474 на проезжую часть и парковку. Здесь трехлетний ребенок сломал ногу, рассказала подписчица «Агентства чрезвычайных новостей». После публикации накат решили засыпать.

Дети использовали опасный взгорок для катания на ледянках
Дети использовали опасный взгорок для катания на ледянках
Фото:

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В Челябинске коммунальщики отреагировали на жалобы жителей по поводу опасного спуска на пересечении улиц Пограничной и Шота Руставели рядом с детским садом. Участок обработали песчаной смесью. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «Сотрудники не оставили без внимания публикацию. В настоящее время скользкий спуск в проезде жилой зоны обработан противогололедными материалами», — сообщили в ведомстве. Ранее в социальных сетях появилась информация об опасном спуске, ведущем от детского сада №474 на проезжую часть и парковку. Здесь трехлетний ребенок сломал ногу, рассказала подписчица «Агентства чрезвычайных новостей». После публикации накат решили засыпать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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